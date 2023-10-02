الهلال السوداني إلى مجموعات أبطال إفريقيا بعد الفوز على أول أغسطس الأنغولي بهدفين مقابل هدف

وصل الهلال السوداني إلى مجموعات أبطال إفريقيا، عقب الفوز المهم على أول أغسطس الأنغولي بهدفين مقابل هدف مساء يوم الأحد.

وجرت المباراة على أرض الهلال البديلة “المغرب” حيث كان الفوز هو الخيار الوحيد للهلال عقب تعادله في مباراة الذهاب بدون أهداف.

سجل للهلال ياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن “الغربال” في الشوط الأول.

ينتظر الهلال قرعة المجموعات التي تقام يوم 6 أكتوبر.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”