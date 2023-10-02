أمانة الحج والعمرة بغرب كردفان تنظم ورشة لتقويم أعمال حج 1444 هـ

نظمت أمانة الحج والعمرة بولاية غرب كردفان اليوم بالفولة الورشة التقييمية والتقويمية لأعمال حج 1444 هجرية بمشاركة البعثة الإدارية لأعمال الحج وأمراء الأفواج.

ولدى مخاطبتها الورشة، أشادت الأستاذة فاطمة مدني جمعة أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية بنجاح حج العام السابق على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بالاضافة لبعض التحديات والمشاكل التي صاحبت أعمال الحج، ممتدحةً جهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح موسم حج عام ١٤٤٤ هجرية.

من جهته، قال الشيخ عمر سليمان جمعة المدير الإداري للحج والعمرة بالولاية إن الورشة تعمل على تقييم وتقويم الأداء من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج الولاية في مواسم الحج القادمة، مبيناً أن مستوى الخدمات التي قدمت لحجاج عام 1444 هجرية في الإسكان والإطعام والنقل في المشاعر كانت جيدة .

وأكد جمعة أن أمانة الحج والعمرة تسعى دوماً للتجويد والتطوير والإهتمام بخدمات الحاج.

هذا وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات المركزية في مقدمتها التأكيد على أهمية وجود سكن للحجاج بمدينة جدة ومشاركة أمناء الولايات في توقيع عقود الخدمات بالاراضي المقدسة بالإضافة إلى إسناد الولايات في بداية التقديم لأعمال الحج وتمكين تقنيي المعلومات من تكملة بعض الإجراءات ولائياً.

كما أكدت التوصيات الولائية للورشة على أهمية الإعداد المبكر لترتيبات حج 1445 هجرية والإلتزام بالعقود مع شركات النقل والترحيل وتكثيف الإرشاد الدعوي وتفعيل الطواف الإداري على المحليات وتجويد الأداء بمدينة سواكن بالإضافة إلى التدقيق في إختيار أمراء الأفواج وفق شروط المركز مع مراعاة الإلمام بفقه الحج والإرشاد وتحمل المشقة.