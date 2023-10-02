مكافحة المخدرات بولاية القضارف تضبط جوالات من مخدر القات

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف من ضبط جولات قات داخل مزرعة وبالعودة الي تفاصيل الضبطية وردت معلومات الى الادارة تفيد بوجود مخدرات عبارة عن جوالات قات باحدي المزارع جنوب مدينة القضارف. وعلي الفور تم تشكيل فريق ميداني تمكن من مداهمة المزرعة وإلقاء القبض على المتهمين اصحاب المزرعة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بلاغ تحت المادة ١٥أبقسم بقسم شرطة القضارف. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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