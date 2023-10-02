نبيل أديب: أدعو البرهان أن يقدم ما لديه من معلومات بشأن تورط الدعم السريع في فض الاعتصام

قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام نبيل أديب للجزيرة مباشر: – أدعو البرهان أن يقدم ما لديه من معلومات بشأن تورط الدعم السريع في فض الاعتصام – كل الأدلة بشأن التحقيق محفوظة في مكان آمن ولم تمس حتى الآن – سنقدم تقريرنا لرئيس الوزراء المدني المقبل الجزيرة مباشر

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