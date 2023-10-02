شاهد بالفيديو فرحة لاعبي الهلال بالرقص والغناء في المغرب بعد التأهل لمجموعات أبطال إفريقيا

عبر لاعبو الهلال السوداني عن فرحتهم بالتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا بالرقص والغناء في المملكة المغربية، وذلك بعد الفوز على فريق أول أغسطس الأنغولي بهدفين مقابل هدف. وجرت المباراة على أرض الهلال البديلة “المغرب” حيث كان الفوز هو الخيار الوحيد للهلال عقب تعادله في مباراة الذهاب بدون أهداف. وسجل للهلال ياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن “الغربال” في الشوط الأول. شاهد الفيديو على الجزيرة – السودان الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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