اتحاد جدة يرفض خوض مباراة سباهان وبيان من الاتحاد الآسيوي

رفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، على استاد نقش جهان بأصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.
ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة (ذات طابع سياسي).
وعلم كووورة أن فريق الاتحاد غادر الاستاد تمامًا، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.
وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا حول مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا. وجاء في البيان:
“تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة”.وأضاف: “يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.وختم: “سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة”.
كووورة
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