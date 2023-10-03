فاز النصر السعودي على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 3-1، مساء الاثنين، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.
سجل للنصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة (66)، وأندرسون تاليسكا (72 و77)، بينما جاء هدف استقلال دوشنبه عبر سينين سباعي (44).
رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدراة المجموعة، وتجمد رصيد استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة بالمركز الرابع.وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متواصلة من لاعبي النصر، لكنهم أخفقوا في استغلال الفرص، ثم أطلق الحكم صافرته معلنا فوز العالمي 3-1.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يعود للمباراة بثلاثية أمام استقلال دوشنبه في أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.