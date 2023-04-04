شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجليد البحرى فى القارة القطبية الجنوبية يصل إلى أدنى مستوى له.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت كمية الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيلات الحديثة، للعام الثاني على التوالي.

الجليد البحري هو مياه بحر مجمدة تطفو على سطح المحيط حول المناطق القطبية للأرض، حيث يتشكل في درجات حرارة ثابتة أقل بكثير من جليد المياه العذبة، عند حوالي 28.8 درجة فهرنهايت (ناقص 1.8 درجة مئوية)، و يتراكم الجليد البحري خلال فصل الشتاء حتى يصل إلى أقصى حد له، ثم يذوب في الربيع والصيف حتى يصل إلى حده الأدنى.

وفي القارة القطبية الجنوبية، حيث ينقلب الصيف والشتاء بالنسبة إلى نصف الكرة الشمالي، يصل الجليد البحري عادةً إلى أقصى حد له في سبتمبر، عندما يغطي الجليد البحري حوالي 7 ملايين ميل مربع (18.5 مليون كيلومتر مربع)، وفقاً لموقع space.

في حده الأدنى في نهاية فبراير، تاريخياً، لم يتبق سوى حوالي مليون ميل مربع (2.5 مليون كيلومتر مربع)، وفقًا لمركز بيانات الثلج والجليد الوطني (NSIDC)، ومقره في جامعة كولورادو بولدر (يو سي بي).

وفي العام الماضي، كان الحد الأدنى لمدى الجليد البحري أقل من 772،000 ميل مربع (2 مليون كيلومتر مربع)، وهو أدنى إجمالي منذ أن بدأ العلماء في تسجيل مدى الجليد البحري باستخدام الأقمار الصناعية في عام 1979، وفي 21 فبراير من هذا العام، تقلص هذا العدد إلى 691،000 فقط ميل مربع (1.8 مليون كيلومتر مربع)، وهو ما يقرب من 40 ٪ أقل من المتوسط بين عامي 1981 و201، حسبما ذكرت NSIDC .

كان الحد الأدنى الذي حطم الرقم القياسي متوقعًا بعد شهر يناير الحار بشكل غير عادي، والذي كان سابع أدفأ حرارة منذ أن بدأت السجلات قبل 174 عامًا، وفقًا لـ National Oceanic and Atmospheric Administrati.

قال ويل هوبز، خبير الجليد البحري في أنتاركتيكا بجامعة تسمانيا والبرنامج الأسترالي للقارة القطبية الجنوبية :"بحلول نهاية شهر يناير، يمكننا القول إنها كانت مجرد مسألة وقت [حتى تم كسر الرقم القياسي]،"، قال لصحيفة الغارديان، "لم يكن الأمر حتى قريبًا".

ومن المرجح أن يستمر الحد الأدنى من نطاق الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية في الانخفاض في العقود القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية نتيجة لتغير المناخ الذي يسببه الإنسان، ويذوب الجليد متعدد السنوات، والذي يعمل كبذرة لنمو جليدي جديد.