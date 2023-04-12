شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تقفز فوق 30 ألف دولار لأول مرة منذ 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العملة المشفرة بتكوين بأكثر من 3%، متجاوزةً مستويات الـ 30 ألف دولار، لأول مرة منذ 10 أشهر، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر اليوم الأربعاء حسبما نقلت CNBC.

كما ارتفعت عملة الإيثر بنحو 2% إلى مستويات 1921 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، حيث ينتظر المستثمرون آخر تحديث تقني لشبكة إيثيريوم، اليوم الأربعاء.

وستصدر بيانات أسعار المنتجين في أميركا الخميس 12 أبريل، والتي سترسم جنباً إلى جنب مع بيانات التضخم الأساسي، ملامح السياسة النقدية التي سيتبعها الفدرالي الأميركي فيما يخص معدلات الفائدة، حيث سيستمع المستثمرون إلى سلسلة من التصريحات لمسؤولي الفدرالي الأميركي.

وسيدلي رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاجو "أوستن جولسبي" ورئيس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر" ورئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" بتصريحات يوم الثلاثاء الماضي، والتي ستعطي تلميحات أو إشارات عن السياسة النقدية للفدرالي والقرارات المتعلقة بالفائدة.