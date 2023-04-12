شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الكورية الجنوبية "دانورى" ترسل صورًا للجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن المركبة الفضائية غير المأهولة "دانوري" أرسلت صوراً للجانب البعيد للقمر، خلال مهمتها لجمع بيانات "سيلنوجرافيا" (فنية وتقنية).

وذكر بيان للوزارة - نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن "(دانوري) التي تدور حول القمر على ارتفاع 100 كيلومتر، التقطت صورًا لحفرة تشيولكوبسكي في 22 مارس، وحفرتَي وادي شورودينجير (Schrodinger) وسيلارد أم (Szilard M) في 24 مارس بكاميراتها عالية الدقة".

وأضاف البيان: "كما أرسلت دانوري صورًا منفصلة تم التقاطها بكاميرا قياس الاستقطاب واسعة الزاوية، المصممة لدراسة تكوين سطح القمر ورواسبه البركانية من خلال قياس درجة الاستقطاب".

ودخلت "دانورى" المدار الشمالي في 27 ديسمبر؛ بعد 145 يوما من السفر من الأرض.. وبدأ تشغيلها في 4 فبراير بعد حوالى شهر من التشغيل التجريبي.. وتم تخصيصها لقياس التضاريس والقوة المغناطيسية، وأشعة جاما، وغيرها من سمات سطح القمر، وستحدد المركبة المدارية أيضًا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.