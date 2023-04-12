تكنولوجيا: هاتفي Realme 11 Pro و Realme 11 Pro+ معتمدان بشاحن 67 واط و 100 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ألقينا نظرة أولية عن هاتفي Realme 11 Pro و Realme 11 Pro+ المرتقبين بفضل قائمة الشهادات من وكالة TENAA الصينية. والآن، لدينا المزيد من المعلومات حول إمكانيات الشحن للهاتفين.

فقد كشفت قائمة جديدة من وكالة 3C أن هاتف Realme 11 Pro (RMX3770) سيوفر إمكانات شحن 67 واط بينما سيوفر 11 Pro+ (RMX3740) شحن يصل إلى 100 واط.

من المتوقع أيضًا أن يشارك كلا الهاتفين شاشات OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD+ ومعدلات تحديث 120 هرتز وبطاريات بسعة 5000 مللي أمبير.

سيوفر 11 Pro كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بينما ستأتي كاميرا Pro+ بدقة 200 ميجابكسل لمستشعرها الرئيسي.

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