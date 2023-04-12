شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا فى صدد تطوير منظومة تكافح الكويكبات والمذنبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتشكل المنظومة الروسية لحماية الأرض من الكويكبات والمذنبات بعد 10 أعوام.

أما قاعدتها التكنولوجية فقد تم إنشاؤها. أعلن ذلك الاثنين 10 أبريل، ناتان أيسمونت، كبير الباحثين في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وفقا لتقرير RT .

وقال في مؤتمر صحفي عقد في موسكو بمناسبة حلول يوم الفضاء الدولي:" يبدو لي أن الأعوام العشرة القادمة ستشهد إنجاز مشروع حماية كوكبنا من الكويكبات والمذنبات الخطيرة، وذلك على أساس التكنولوجيات السارية المفعول حاليا".

وأوضح أن العلماء الروس يقترحون استخدام كويكبات أخرى متحكم فيها للحماية من الكويكبات الخطيرة. ويعتبر هذا الأمر ممكنا في الوقت الراهن من الناحية التكنولوجية.

يذكر أن وكالة "ناسا" أطلقت عام 2021 أول مركبة فضائية تابعة لها في إطار مشروع "الدفاع الكوكبي" وأُرسلت المركبة لحرف مسار كويكب على بعد 6.8 مليون ميل من الأرض.

وأنطلق اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في نوفمبر عام 2021 قبل رحلة مدتها عام تقريبا حيث اصطدمت المركبة الفضائية الأمريكية بالكويكب الصغير Dimorphos، الذي يدور حول جرم فضائي أكبر حجما يسمى Didymos ونجحت في تغيير مساره والإبطاء من حركته قليلا.