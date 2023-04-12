شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقابة الروسية لا ترى أي سبب لإلغاء حظر "تويتر" في روسيا والان مع تفاصيل الخبر
ومعلوم أن إدارة المنصة الإلكترونية لم تحذف إلى حد الآن حوالي 1300 مادة محظورة في روسيا.
أفادت بذلك وكالة" نوفوستي" الروسية نقلا عن هيئة "روس كوم نادزور". وقال ناطق باسم الهيئة:" لا توجد في الوقت الراهن أي أسباب لرفع القيود المفروضة على المخادم الأجنبية".
ومضت قائلة:" تستمر شبكة "تويتر" الاجتماعية في ترويج أنواع أخرى من المضمون المدمّر تتعارض مع القيم الروحية الروسية التقليدية".
يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا. رو" الإلكترونية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن بعض النواب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) اقترحوا رفع القيود المفروضة على "تويتر"، إذ أن هذا الموقع يمكن أن يصبح منصة مناسبة لنشر الموقف الروسي في العالم.