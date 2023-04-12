شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة نيويورك تعيد روبوت Digidog "كلبها الألى" رغم الانتقادات الشديدة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد إدارة شرطة نيويورك إدراج Digidog ، الروبوت رباعي الأرجل الذي واجهت المدينة رد فعل عنيف لنشره قبل بضع سنوات، كما ذكرت في وقت سابق صحيفة The New York Times، وأعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز خلال مؤتمر صحفي أن استخدام Digidog في المدينة يمكن أن "ينقذ الأرواح، وفقا لتقرير theverge.

Digidog - المعروف أيضًا باسم Spot - هو روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد من صنع شركة Boston Dynamics المملوكة لشركة Hyundai، إنه مصمم للعمل في المواقف التي قد تشكل تهديدًا للبشر، مما يساعد على القيام بأشياء مثل إجراء عمليات التفتيش في المناطق الخطرة ومراقبة مواقع البناء. ومع ذلك ، تروج Boston Dynamics أيضًا لاستخدامها كأداة للسلامة العامة ، والتي جربتها شرطة نيويورك في الماضي.

وفى عام 2020، استخدمت شرطة نيويورك Digidog للاستطلاع خلال موقف كان فيه رجل مسلح محصنًا داخل أحد المباني ونشر الروبوت مرة أخرى في خضم غزو منزل في عام 2021 لإلقاء نظرة على ما كان يجري داخل المنزل ، بعد أن تحدث النقاد ضد استخدام Digidog بسبب مخاوف بشأن المراقبة وتسليح الشرطة ألغت شرطة نيويورك بسرعة عقدها مع Boston Dynamics .

وشجب مشروع مراقبة تكنولوجيا المراقبة (STOP)، وهو مجموعة تدافع عن استخدام المراقبة على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية، تحرك العمدة آدامز .

يقول ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي لـ STOP، في بيان: "تحول شرطة نيويورك الخيال العلمي السيئ إلى شرطة رهيبة"، "نيويورك تستحق أمانًا حقيقيًا، وليس روبوكوبًا مقلدًا، إن إهدار الدولارات العامة لغزو خصوصية سكان نيويورك هو حيلة بوليسية خطيرة ".

ويقول مسؤولو المدينة إن شرطة نيويورك ستحصل على كلبين آليين بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف دولار، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ولن يتم استخدامهما إلا في المواقف التي تهدد الحياة، مثل تهديدات القنابل.

"أعتقد أن التكنولوجيا هنا؛ قال رئيس البلدية آدمز خلال المؤتمر الصحفى "لا يمكن أن نخاف من ذلك"، "قلة من الناس الصاخبين عارضوا ذلك، وتراجعنا خطوة إلى الوراء وليست هذه هي الطريقة التي أعمل بها، أعمل على البحث عن الأفضل للمدينة ".

وتثير إعادة اختيار المدينة لـ Digidog نفس المخاوف بشأن استخدام شرطة نيويورك للأموال العامة، إلى جانب التأثير الذي قد يحدثه الروبوت المجهز بالكاميرا على الخصوصية والسلامة العامة، ولم تكن هناك حتى الآن أي حالات تم فيها تسليح Digidog حيث أن القيام بذلك يتعارض مع شروط خدمة Boston Dynamics .