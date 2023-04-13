شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يمنح المستخدمين التسوق والدفع داخل التطبيق فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن واتس واب أنه سيتيح للمستخدمين في البرازيل الآن الدفع رسميًا للشركات الصغيرة مقابل السلع والخدمات من داخل تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta .

وتتوفر ميزة الدفع إلى التاجر الآن "لعدد صغير من الشركات" ولكن سيتم طرحها على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، مما يسمح للعملاء بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم أو بطاقات الدفع المسبق من ماستركارد أو فيزا "دون الحاجة إلى ذلك الانتقال إلى موقع ويب أو فتح تطبيق آخر أو الدفع شخصيًا، وفقا لتقرير theverge.

وكان إطلاق خدمات الدفع عبر WhatsApp في البرازيل عملية متعددة السنوات، وهو أمر معقد بسبب حقيقة أن تطبيق المراسلة كان يحاول تقديم كل من التحويلات من نظير إلى نظير وخدمات الدفع إلى التاجر داخل تطبيقه، على الجانب النظير للنظير، أطلقت WhatsApp في الأصل ميزة المدفوعات الخاصة بها في عام 2020 فقط لتعليق الخدمة من قبل البنك المركزي في البلاد بعد أيام بسبب مخاوف المنافسة. عادت المدفوعات من نظير إلى نظير في النهاية بعد عام، لكن WhatsApp كان لا يزال يكافح من أجل الحصول على مدفوعات التجار اعتبارًا من أوائل عام 2022.

وتشير TechCrunch إلى أن الشركات كانت قادرة سابقًا على قبول المدفوعات من خلال WhatsApp باستخدام خدمات مدفوعات تابعة لجهات خارجية، ولكن الآن تقدم خدمة المراسلة وظائف الدفع مباشرة.

وتعتبر خدمات الدفع مثل هذه مهمة بالنسبة إلى WhatsApp لأنها تقدم نفسها بشكل متزايد كوسيلة لإرسال الرسائل والتفاعل مع الشركات بالإضافة إلى التواصل ببساطة مع الأصدقاء والعائلة، وإنها عبارة عن عرض ترويجي يشترك في الكثير من أوجه التشابه مع WeChat التابع لشركة Tencent، الخدمة الصينية التي تم وصفها بأنها "التطبيق لكل شيء " التي توفر وسائل التواصل الاجتماعي وميزات الدفع بالإضافة إلى المراسلة الفورية.

وطرحت WhatsApp ميزات دفع مماثلة في سوقها الرئيسي الآخر في الهند. اعتبارًا من أبريل من العام الماضي، أشارت TechCrunch إلى أنها حصلت على موافقة حكومية لتقديم خدمات الدفع إلى 100 مليون مستخدم، كما أنها تقدم "تجربة تسوق شاملة" مع JioMart .