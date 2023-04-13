شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يمنح المستخدمين التسوق والدفع داخل التطبيق فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر
وتتوفر ميزة الدفع إلى التاجر الآن "لعدد صغير من الشركات" ولكن سيتم طرحها على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، مما يسمح للعملاء بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم أو بطاقات الدفع المسبق من ماستركارد أو فيزا "دون الحاجة إلى ذلك الانتقال إلى موقع ويب أو فتح تطبيق آخر أو الدفع شخصيًا، وفقا لتقرير theverge.
وتشير TechCrunch إلى أن الشركات كانت قادرة سابقًا على قبول المدفوعات من خلال WhatsApp باستخدام خدمات مدفوعات تابعة لجهات خارجية، ولكن الآن تقدم خدمة المراسلة وظائف الدفع مباشرة.
وتعتبر خدمات الدفع مثل هذه مهمة بالنسبة إلى WhatsApp لأنها تقدم نفسها بشكل متزايد كوسيلة لإرسال الرسائل والتفاعل مع الشركات بالإضافة إلى التواصل ببساطة مع الأصدقاء والعائلة، وإنها عبارة عن عرض ترويجي يشترك في الكثير من أوجه التشابه مع WeChat التابع لشركة Tencent، الخدمة الصينية التي تم وصفها بأنها "التطبيق لكل شيء " التي توفر وسائل التواصل الاجتماعي وميزات الدفع بالإضافة إلى المراسلة الفورية.
وطرحت WhatsApp ميزات دفع مماثلة في سوقها الرئيسي الآخر في الهند. اعتبارًا من أبريل من العام الماضي، أشارت TechCrunch إلى أنها حصلت على موافقة حكومية لتقديم خدمات الدفع إلى 100 مليون مستخدم، كما أنها تقدم "تجربة تسوق شاملة" مع JioMart .