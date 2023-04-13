شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تغير أبل شكل أزرار طرازات iPhone 15 Pro.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 15 في وقت لاحق من هذا العام، مع أربعة متغيرات iPhone 15 الأساسي، و iPhone 15 Plus ، و iPhone 15 Pro ، و iPhone 15 Pro Max، والذي من المحتمل أن يتم عرضه لأول مرة على أنه طراز Urtla هذا العام، على الرغم من أن Apple لم تكشف أبدًا عن أي تفاصيل حول سلسلتها المستقبلية من الهواتف الذكية الرائدة قبل الإطلاق، فقد كانت هناك العديد من التسريبات والتقارير في الأسابيع الأخيرة حول الأجهزة، قدمت بعض من المصادر بعض المواصفات المهمة لسلسلة المتغيرات الاحترافية.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، يدعي المحلل في هايتونج تيك جيف بو أن طراز iPhone 15 Pro ، اللذين يشتملان على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، يختلفان عما اقترحته التقارير السابقة، وبحسب ما ورد، أبلغ المطلعون على سلسلة التوريد الخاصة بـ Apple شركة Pu أن Apple قد تحتفظ بتصميم زر الصوت الأصلي على طرازات iPhone 15 Pro، بدلاً من إدخال أزرار الحالة الصلبة الجديدة، بسبب البناء الأكثر تعقيدًا للحل الجديد، وفقًا للمحلل، ستستلزم الأزرار الجديدة تثبيت ثلاثة محركات لمسية جديدة داخل جهاز iPhone.

لذلك، يمكن إرجاع أزرار الصوت ذات الحالة الصلبة إلى طرازات 2024 iPhone لمنح Apple الفرصة لإنشاء المكونات الضرورية، حيث يتناقض التقرير الجديد مع العديد من التقارير السابقة التي دعمت طرازات iPhone الجديدة لتشمل أزرار الصوت المعاد تصميمها.

أعا Ming-Chi Kuo ، محلل Apple الموثوق، تأكيد مزاعم Pu بأن Apple ستعود إلى أدوات التحكم في الصوت التقليدية بدلاً من تلك الحالة الصلبة الجديدة مع طرز iPhone 15 Pro وفقًا للخبير، لا يزال iPhone 15 Pro في مرحلة EVT (اختبار التحقق من صحة المهندس)، مما يعني أن لدى Apple وقتًا لتعديل التصميم النهائي.

وفقًا لكو، فإن استبدال أزرار الحالة الصلبة "يبسط عملية التطوير والاختبار" ولن يؤثر على تاريخ إطلاق iPhone 15 ومع ذلك، فإن هذا سيضر Cirrus Logic و AAC Technologies ، وهما موردي Apple اللذان سيوفران قطعًا للأزرار الجديدة.

أشارت التقارير السابقة إلى أنه من المرجح أن ترفع Apple أسعار طرازات iPhone Pro هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار ترقيات الأجهزة الكبيرة، وبحسب ما ورد، من المتوقع أن يأتي متغير iPhone 15 Pro مع غلاف من التيتانيوم بتصميم ذي حواف مستديرة وحواف عرض ضيقة تصل سُمكها إلى 1.55 مم. من المحتمل أيضًا أن تحتوي على نتوء أكبر للكاميرا من iPhone 15 Pro Max.