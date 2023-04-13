شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟ كيفية استخدام خدمة Spotify for Podcasters في سبوتيفاي مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي سبوتيفاي على ملايين المقاطع الموسيقية والكتب الصوتية والبودكاست وغيرها، ويسمح لأي شخص يستطيع إنتاج بودكاست أن يحمّله في التطبيق والاستفادة من الجمهور الضخم الذي يستخدم سبوتيفاي.

للبدء بتحميل البودكاست الخاص بك في سبوتيفاي اتبع الخطوات التالية في متصفح الويب في حاسوبك، وإذا أردت استخدام تطبيق Spotify for Podcasters في جهازك اللوحي أو هاتفك فإن خطوات التحميل ستكون متشابهة مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في شكل واجهة المستخدم وموقع بعض الأزرار:

1- انتقل إلى تطبيق Spotify ثم أنشئ حسابًا جديدًا أو سجّل الدخول إلى حسابك.

2- اضغط فوق زر (حلقة جديدة) New Episode الظاهر في الزاوية اليُمنى العُلوية.

3- اختر (إنشاء حلقة) Create an episode لإنشاء حلقة جديدة للبودكاست الخاص بك، أو اختر (تحميل سريع) Quick upload إذا كنت قد سجّلت بودكاست سابقًا.

4- إذا اخترت (إنشاء حلقة) Create an episode ستنتقل إلى صفحة تتضمن خيار Record لتسجيل مقطع صوتي مباشرة من المتصفح، أو يمكنك إضافة ملفات صوتية من حاسوبك عن طريق سحبها وإفلاتها في المربع المخصص، وستجد أيضًا خيارًا لإضافة موسيقى من Spotify.

5- بعد أن تصبح الحلقة جاهزة، سيُطلب منك تقديم تفاصيل أخرى، مثل: (عنوان الحلقة) episode title و(وصف الحلقة) episode descriptio، وغيرها.

7- أضف صورة غلاف للبودكاست من حاسوبك، أو أنشئ صورة جديدة في Spotify.

8- بعد إضافة صورة الغلاف، يمكنك نشر أول بودكاست لك في Spotify بالضغط فوق زر (نشر) publish ثم سيمنحك سبوتيفاي رابطًا خاصًا بالبودكاست يمكنك إرساله لأصدقائك أو نشره في تطبيقات أخرى.