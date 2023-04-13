شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر مسودة مبادئ لتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار المسؤولون الصينيون إلى كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد، وكتبوا في مسودة المبادئ التوجيهية المنشورة مؤخرًا أن البرنامج "يجب أن يعكس القيم الأساسية للاشتراكية"، وفقًا لتقارير CNBC .

وتم نشر القواعد المقترحة من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين حيث تسعى للحصول على تعليقات الجمهور وتوفر مؤشرات رئيسية حول كيفية تطبيق قواعد الكلام القاسية للبلاد على المنافسين المطورين محليًا في ChatGPT.

بالإضافة إلى أنها تعكس القيم الاشتراكية ، تنص مسودة القواعد على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب ألا يحاول تقويض سلطة الدولة أو الإطاحة بالنظام الاشتراكي أو تقويض الوحدة الوطنية، ويُحظر أيضًا الترويج للإرهاب أو التطرف أو الكراهية العرقية ، إلى جانب توزيع "معلومات كاذبة" أو محتوى قد "يعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي"، وفقا لتقرير theverge.

وهناك إرشادات حول كيفية تصميم الخوارزميات بطريقة تمنع التمييز على أساس العرق ، والعرق ، والجنس ، والخصائص الأخرى. وتشير بلومبرج إلى أن الدولة تخطط لإجراء مراجعات أمنية لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليفية قبل السماح لها بالانطلاق على نطاق واسع في البلاد.

ويأتي نشر مسودة المبادئ التوجيهية في الوقت الذي أشارت فيه الشركات الصينية إلى نيتها تطوير بدائل محلية لـ ChatGPT من OpenAI. تمتلك Alibaba شركة Tongyi Qianwen، والتي تخطط لدمجها في برامج الإنتاجية الخاصة بها ، بينما أعلنت Baidu مؤخرًا عن برنامجها الخاص المسمى Ernie bot .

وتعنى القيود الحكومية أن الصين لديها بالفعل نظام بيئي متميز عبر الإنترنت من التطبيقات والخدمات. يُمنع عمالقة البحث ووسائل التواصل الاجتماعي الغربية إلى حد كبير من دخول البلاد ، مما يسمح للشركات المحلية بالسيطرة على المجال.

الآن ، يبدو أن هذا سيستمر في جيل جديد من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية. ذكرت شركة Nikkei Asia سابقًا أن المستخدمين الصينيين اضطروا إلى اللجوء إلى شبكات VPN من أجل الوصول إلى ChatGPT التي طورتها الولايات المتحدة وأن Tencent حظرت محاولات الأطراف الثالثة لدمج أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية في WeChat. حذرت صحيفة تشاينا ديلي ، أكبر صحيفة باللغة الإنجليزية في البلاد، من احتمال قيام ChatGPT "بتضخيم المعلومات المضللة الأمريكية. "

وتحرص الصين على تعزيز تطوير بدائل محلية للذكاء الاصطناعي وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن وصولها إلى تقنيات قوية مثل أشباه الموصلات المتطورة اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن هناك توتر هنا مع نهج الدولة التقييدي للرقابة، وقالت أستاذة القانون في جامعة هونغ كونغ أنجيلا زانغ لـ Bloomberg : "أرى أن المنظمين الصينيين يتوخون الحذر تمامًا مع نهجهم التنظيمي من أجل إعطاء مساحة أكبر لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد" .

وفرضت أداة صينية واحدة على الأقل للذكاء الاصطناعي قيودًا على قدرتها على إنشاء محتوى يتعلق بالموضوعات السياسية. في العام الماضي، أفادت MIT Technology Review أن مولد تحويل النص إلى صورة من شركة Baidu ERNIE-ViLG رفض إنشاء صور لساحة تيانانمين أو القادة السياسيين الآخرين وبدلاً من ذلك وصفها بأنها "حساسة".

ومع ذلك، فإن مثل هذه القضايا المتعلقة بالرقابة والاعتدال في الكلام ليست مقصورة على الصين، ففي الولايات المتحدة ، تم انتقاد ChatGPT لكونها "مستيقظة" للغاية بسبب القيود التي فرضتها OpenAI على قدرة البرنامج على توليد خطاب ضار وتحيزه الليبرالي المتصور، وقد أدى النقد إلى إطلاق بدائل "غير خاضعة للرقابة" مثل FreedomGPT ، التي يدعي مبدعوها أنها ليست " مبرمجة لتعزيز أي أجندة فكرية. "