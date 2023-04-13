شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على برامج التجسس وأنواعها المختلفة وكيفية اكتشافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برامج التجسس هى نوع من البرامج الضارة (أو البرامج الضارة) التى يتم تثبيتها عادةً على جهاز بدون إذن المستخدم، كذلك تستخدم مثل تلك البرنامج بشكل أساسى لغزو جهاز وسرقة معلومات حساسة من المستخدم.

ثم يتم نقل المعلومات مرة أخرى إلى المهاجم الذي نشر برنامج التجسس، كذلك يمكن لبرامج التجسس إرفاق نفسها بنظام تشغيل المستخدم ويمكن أن تعمل في الخلفية كـ "برنامج مقيم في الذاكرة".

هناك أوقات يمكن فيها لمثل هذه البرامج أن تخفي نفسها كملف قد يبدو بريئًا وجزءًا مهمًا من نظام التشغيل.

ما هى الأجهزة التى يمكن أن تهاجمها برامج التجسس؟

يمكن أن تصل برامج التجسس إلى البرامج التى قد تبدو شرعية.

فى مثل هذه الحالات قد يتم ذكر تضمين برامج التجسس فى الطباعة الدقيقة للبرنامج الذي تم تنزيله.

بصرف النظر عن هذا، يتم تثبيت معظم برامج التجسس في جهاز المستخدم من خلال مصادر تنزيل غير موثوقة وحتى عبر هجوم التصيد الاحتيالي.

تشمل الأجهزة التي يمكن تثبيت برامج التجسس عليها - كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو iPhone أو هاتف ذكي يعمل بنظام Android.

تم تصميم برامج التجسس المختلفة لتتبع أنشطة المستخدم .

تقوم بعض برامج التجسس التي ينشرها المعلنون بمراقبة سلوك تصفح الويب للمستخدمين بينما يمكن للآخرين تتبع جهات الاتصال وحتى المواقع الجغرافية.

وفي الوقت نفسه، يركز الأشخاص الأكثر خطورة على سرقة بيانات اعتماد شبكة المستخدمين وكلمات المرور.

هناك 7 أنواع رئيسية هي برامج التجسس التي يتم نشرها لأغراض مختلفة.

يمكن لأحصنة طروادة المصرفية سرقة أموال المستخدمين عن طريق إعادة توجيه المدفوعات إلى حساب المهاجم بينما يمكن لسرقة المعلومات جمع بيانات مختلفة من أرقام بطاقات الائتمان إلى عناوين البريد الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه يمكن لبرامج التجسس المحمولة الوصول إلى قوائم جهات الاتصال للصور التي يلتقطها المستخدم ويمكن لبرامج التجسس لتسجيل الصوت والفيديو تسجيل محادثة المستخدم لإرسالها إلى المهاجم.

يستخدم بعض المعلنين أيضًا برامج تجسس لتتبع ملفات تعريف الارتباط للوصول إلى بيانات تصفح الويب للمستخدمين.

كيفية اكتشاف برامج التجسس على جهازك

يعد العثور على برنامج تجسس أمرًا صعبًا للغاية، ومع ذلك يمكن للمستخدمين اكتشاف علامات ذلك.

على سبيل المثال، إذا أصبح النظام أو الجهاز أبطأ، يجب على المستخدمين التحقق مما إذا كان قد تم اختراقه.

تشمل العلامات الأخرى الرسائل الإعلانية أو النوافذ المنبثقة غير المتوقعة والبرامج الجديدة والبرامج التي يتم تثبيتها تلقائيًا أو نفاد البطارية بسرعة أكبر من المعتاد.

تواجه الأجهزة المصابة ببرامج التجسس أيضًا صعوبات أثناء تسجيل الدخول إلى مواقع آمنة وقد تظهر زيادة كبيرة في استخدام البيانات.

كيفية حماية الأجهزة من الحصول على برامج التجسس

ستقلل هذه النصائح الأساسية من فرص المستخدمين في تثبيت برامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية:

قم بتحديث التطبيقات والبرامج وأنظمة التشغيل الخاصة بك في الوقت المناسب

استخدم كلمات مرور قوية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قم بوضع قفل الشاشة على أجهزتك المحمولة

لا تسمح بامتيازات المسؤول على نظامك أو أجهزتك

لا تحاول عمل روت أو كسر حماية لهاتفك الذكي أو iPhone الذي يعمل بنظام Android

ابتعد عن شبكات Wi-Fi العامة غير الآمنة

اقرأ الأذونات على جهازك بعناية قبل منحها

تجنب النقر على رسائل البريد الإلكتروني والروابط المشبوهة