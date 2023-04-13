تكنولوجيا: تسريبات توضح مواصفات الكاميرة في هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لدعم Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بترقية في إعدادات الكاميرة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الملامح الأولى لمواصفات الكاميرة في هذه الإصدارات.

قدمت سامسونج الإصدارات الحالية من هواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus بتحسينات طفيفة في إعدادات الكاميرة، بينما كانت الترقية الأكبر من نصيب أعلى إصدار من السلسلة Galaxy S23 Ultra الذي جاء بمستشعر Samsung HP2 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

أيضاً تميزت هواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم بيكسل 1.0µm، ودعم التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، وميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات telephoto والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما جاء المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

ولقد أكدت التسريبات الجديدة التي جاءت عبر “Revegnus” على أن هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus ستضم مستشعر Samsung GN3 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وهو المستشعر ذاته المستخدم في الإصدارات السابقة.

كما تشير التسريبات إلى أن إصدار Galaxy S24 Ultra يأتي بمستشعر HP2 الذي يدعم S23 Ultra والمميز بدقة 200 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم الترقية المرتقبة في المستشعرات الأخرى في إعدادات كاميرة هواتف Galaxy S24 وإصدار Plus.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الترقية المتوقعة في هذه الإصدارات ستكون على غرار ما قدمت Oppo في Oppo Find X6 Pro الذي يضم ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تتضمن مستشعرات بعدسات periscope، لذا من المتوقع أن تتبع سامسونج الإستراتيجية ذاتها في إعدادات الكاميرة.

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