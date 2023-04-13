تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن دفع الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14 الذي يتوفر للمستخدمين اليوم بعد إنتهاء معاينة المطوريين في شهر فبراير ومارس.

تتيح عملاق البحث للمستخدمين الآن تجربة تحديث Android 14 الجديد وذلك عن طريق التسجيل عبر أحد إصدارات الشركة من هواتف Pixel في صفحة Android Beta.

ومن المقرر أن يتم دفع الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14 مباشرة عند التسجيل في صفحة Android Beta، أيضاً من المقرر أن يتم دفع الإصدار التجريبي الأول من Android 14 مباشرة في حالة التسجيل بالفعل في البرنامج التجريبي لتحديث Android 13 شرط توافق الهاتف مع التحديث القادم.

وتوضح جوجل أن هذا الإصدار التجريبي من تحديث Android 14 قد يتضمن بعض الأخطاء والمشكلات عند التثبيت، ومن المقرر أن تقدم جوجل الإصدار التجريبي اللاحق خلال شهر مايو.

أيضاً من المقرر أن توفر جوجل في شهر يونيو اثنان من الإصدارات المستقرة من التحديث، كما يأتي تحديث Android 14 بتجربة جديدة للتنقل في النظام مع مؤشر بارز للتفاعل في التطبيقات.

كما يتكامل المؤشر مع الخلفية في التطبيقات أو في الجهاز، ومن المتوقع أن تجلب التطبيقات إحراءات مخصصة لنظام المشاركة، مع إشارات جديدة لتحديد أهداف المشاركة مباشرة.

من جانب أخر يعمل تحديث Android 14 على جلب تحسيات لللغة المفضلة في التطبيقات، التي قدمت للمرة الأولى في تحديث Android 13، والتي تدعم التخصيص الديناميكي للغة المختارة بين قائمة اللغات المتاحة في التطبيقات.

أيضاً من المقرر أن تعمل لوحة المفاتيح على إدراك اللغة المستخدمة في واجهة التطبيق الحالي، ومن ثم التبديل إلى لغة الإدخال بشكل تلقائي.

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