تكنولوجيا: تحديث نظام Xbox يضم تجربة بحث محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت مايكروسوفت تحديث جديد لنظام Xbox والذي يركز على تجربة البحث. فقد أعادت الشركة تصميم صفحة البحث الخاصة بالجهاز بالكامل، مما يمنحها مظهرًا جديدًا أنيقًا مكتملًا بنتائج بأسلوب المعرض وفئات تصفية يمكن التعرف عليها بسهولة، وواجهة تنقل محدثة تعتمد على المصدات اليمنى واليسرى.

تمتد هذه التحسينات على البحث إلى ما هو أبعد من مجرد الاطلاع على مكتبة الألعاب الخاصة بك أو حتى البحث عن عناوين جديدة لشرائها. يوجد الآن خيار للبحث على يوتيوب ضمن علامة التبويب “الأفلام والتلفزيون”، من بين طرق أخرى جديدة للعثور على الأشياء لمشاهدتها.

وبمجرد التحديث، يمكنك الوصول إلى تجربة البحث المكررة من خلال النقر على زر البحث أعلى لوحة القيادة أو بالضغط على Y على وحدة التحكم الخاصة بك داخل واجهة مستخدم الجهاز.

يجلب تحديث النظام أيضًا وضعًا جديدًا لتوفير الطاقة للتكامل بشكل أفضل مع ميزة “معرفة الكربون” التي تم إطلاقها مؤخرًا. يمكنك الآن ضبط إعدادات الطاقة في أي وقت ضمن قائمة الإعدادات وضبط الساعات النشطة، مما يعني الساعات التي من المرجح أن تستخدم فيها الجهاز.

وإذا قمت بتعيين ساعات نشاطك لتبدأ في الساعة 10 صباحًا على سبيل المثال، سيكون الجهاز جاهز للاستيقاظ في ذلك الوقت. خلاف ذلك، سيتم إيقاف تشغيله تمامًا لسحب 0.5 واط فقط بدلاً من 10 إلى 15 واط.

خلال ساعات النشاط، سيكون الجهاز جاهز للإقلاع وسيكون متاح لعمليات تثبيت الألعاب عن بُعد وما شابه ذلك. وبمجرد التحديث، يتم تعيين الوضع على “نشط دائمًا”، لذا قم بإجراء التغييرات لتناسب تفضيلاتك وجدولك.

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