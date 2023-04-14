شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازون مسئولة عن الإصابات الخطيرة فى المستودعات الأمريكية بنحو 53% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عامين تقريبًا من إعلان مؤسس أمازون جيف بيزوس أن الشركة ستنفق 300 مليون دولار لتحسين السلامة في مكان العمل، ادعى ائتلاف من النقابات العمالية أن الشركة كانت مسئولة عن 53% من جميع إصابات المستودعات الخطيرة المسجلة في الولايات المتحدة العام الماضى.

وقال تقرير مركز التنظيم الاستراتيجي (SOC) إن البيانات التي جمعتها إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) تُظهر أن عمال مستودعات أمازون ما زالوا يعانون من الإصابات بشكل متكرر أكثر من نظرائهم من خارج أمازون، كما تدعي أن هذه الإصابات كانت في كثير من الأحيان أكثر خطورة، وفقا لتقرير engadget.

وفى عام 2022، أبلغت أمازون عن مجموعه بنحو 38609 إصابة قابلة للتسجيل وفقًا لـ SOC، وهذه هي الحوادث التي تتطلب من العامل إما أخذ أجازة من وظيفته العادية أو البحث عن علاج طبي يتجاوز الإسعافات الأولية، من بين تلك الإصابات كانت 95% من تلك الإصابات التي تعتبرها المنظمة خطيرة إما لأن أمازون اضطرت مؤقتًا إلى إعادة تعيين العامل إلى دور أقل مجهودًا أو إعطائه أجازة للتعافى.

وبعد تحليل البيانات، وجدت SOC أن إجمالي معدل الإصابة في أمازون في عام 2022 كان 6.9 إصابة لكل 100 عامل، وبالمقارنة يعد هذا معدلًا أفضل من 7.9 إصابة لكل 100 عامل سجلتها الشركة العام الماضي، وتسع إصابات مذهلة لكل 100 عامل تقول شركة SOC إن أمازون تمكنت من التعامل معها في عام 2019 ، لكن المنظمة تؤكد أن البيانات تُظهر أن أمازون "فشلت في تحقيق تقدم ملموس بشأن سلامة العمال .

وتشير SOC إلى المعدل الذي عانى به عمال أمازون من إصابات "خطيرة عند 6.6 لكل 100 عامل، حيث تقول المنظمة إن معدل الإصابات الخطيرة في أمازون لعام 2022 أعلى بنسبة 12% من المعدل الذي سجلته الشركة في عام 2020 وأكثر من ضعف المعدل الذي شوهد في مستودعات خارج أمازون العام الماضي.

وبعبارة أخرى، تدعي SOC أن أكثر من نصف جميع إصابات المستودعات الخطيرة في الولايات المتحدة في عام 2022 حدثت في أمازون، على الرغم من أن الشركة توظف فقط 36% من جميع عمال المستودعات في الولايات المتحدة العام الماضي.

وبالنسبة إلى الشركة التي تفتخر بالتحرك بسرعة وبشكل حاسم على علم بتحليل البيانات المعقد، فإن فشل أمازون المستمر في توفير ظروف عمل آمنة يثير تساؤلات رئيسية حول ما إذا كانت إدارة الشركة جادة فى أن تصبح مكان العمل الأكثر أمانًا على الأرض "، أو ما إذا كانت مستمرة لوضع الأرباح قبل سلامة الأشخاص المسؤولين عن نجاحها "، كما جاء فى التقرير.

وتعارض أمازون تفسير مركز التنظيم الاستراتيجي للبيانات التى شاركها مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على وجه التحديد فإنه يتعارض مع استخدام SOC لـ "معدل الإصابات الخطيرة" ،

وتقول أمازون إن سلامة وصحة موظفينا هى وستظل دائمًا، على رأس أولوياتنا، وأي ادعاء بخلاف ذلك غير دقيق وليس من المستغرب أن تعمل مجموعة مهتمة بنفسها مثل هذه على تحريف الحقائق لرسم صورة غير دقيقة، بينما نعلم أن لدينا المزيد من العمل الذى يتعين علينا القيام به ، فإن الحقيقة موضحة بوضوح فى تقرير سلامتنا ونشجع أى شخص على القيام بجولة فى منشآتنا وقراءة تقرير السلامة الخاص بنا.

وقال المتحدث باسم أمازون كيلي ناتيل لموقع Engadget. "يُظهر هذا التقرير أنه منذ عام 2019، انخفض معدل الإصابة القابل للتسجيل عبر شبكتنا بأكثر من 23% وانخفض معدل إصابات الوقت الضائع بأكثر من 53%، ونحن فخورون بالتقدم الذي أحرزه فريقنا وسنواصل العمل الجاد معًا للاستمرار فى التحسن كل يوم.