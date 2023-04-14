شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رماد بركان "شيفيلوتش" الثائر يصل مدينة بيلجورود الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام روسية أن رماد بركان "شيفيلوتش" الثائر وصل إلى مدن روسية تبعد آلاف الكليومترات عن مركز وجود البركان، وفقا لتقرير RT .

وحول الموضوع قال مدير مركز بيلجورود الهندسي، إيفان نيكولين: "إن علماء من جامعة بيلجورود الحكومية حللوا الأمطار (البيضاء) التي تساقطت في المدينة أمس الخميس، فوجدوا أنها تحوي على آثار لرماد بركاني".

وأضاف "نشر سكان مدينة بيلجورود على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر آثارا خلفتها أمطار غير اعتيادية تساقطت في المدينة صباح الخميس، وخلفت بقعا بيضاء على السيارات وملابس الناس، فقمنا بتحليل عينات تلك الأمطار، وكنا نتوقع أنها تحوي على رمال لكن تبين أن فيها كميات كبيرة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يشير إلى احتمال احتوائها على رماد بركاني يمكن أن يكون رمادا من البركان الذي ثار مؤخرا في كامتشاتكا

وأشار نيكولين إلى "أن الأمطار التي تساقطت في بيلجورود لا تشكل خطرا جسيما على البشر، وأن الخبراء سيتابعون هذا الأمر عن كثب، وسيتشاورون مع خبراء الأرصاد الجوية لمعرفة مدى احتمال تساقط مثل هذه الأمطار في المدينة مجددا".

وكانت وسائل إعلام روسية قد حذرت في 11 أبريل الجاري من بركان "شيفيلوتش" الذي ثار في شبه جزيرة كامتشاتكا، وأشارت إلى أن أعمدة الدخان التي تصاعدت منه وصلت إلى ارتفاع 20 كلم تقريبا، وتغطت السماء فوقه بسحابة من الغبار على مساحة عشرات الكيلومترات المربعة، وفي 12 أبريل الجاري تم رصد قذف جديد للرماد من البركان إذ وصل ارتفاع الغبار المنبعث منه إلى 10.000 م.