شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Curiosity تكتشف صخرة غريبة تشبه العظام على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط المسبار كيوريوسيتى Curiosity التابع لوكالة ناسا صورة لهيكل مريخى غريب وصفه أحد الخبراء بأنه "الأكثر غرابة" على الإطلاق، ويبدو أن الصور التي التقطها الروبوت بحجم السيارة تظهر شكل مسامير بارزة من صخرة ملقاة، عند قاعدة منطقة جيل كريتر التى يبلغ طولها 96 ميلاً (154 كم)، والتى تشبه العظام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط الصور باستخدام كاميرا Curiosity و ChemCam فى يوم المريخ 3786، وأثارت تكهنات عبر الإنترنت حول ما قد تصوره، حيث قارن البعض الهيكل بعظم سمكة أو فرع من شجرة التنوب، وقالوا إنه سيكون من الصعب أن يكون تكوينًا صخريًا طبيعيًا هنا على الأرض.

تتجول Curiosity منذ أغسطس 2012 كجزء من مهمة مختبر علوم المريخ (MSL) التابع لناسا، ويُعتقد أن منطقة جيل هى بحيرة قديمة جافة يتراوح عمرها بين 3.5 و 3.8 مليار سنة.

تشمل أهداف مهمة المسبار التحقيق فى مناخ وجيولوجيا المريخ، والتحضير للاستكشاف البشرى، كما أنها ترسل باستمرار صورًا للأشياء الغريبة التي تصادفها، مثل هذا التكوين الصخري.

شاركت عالمة علم الأحياء الفلكية ناتالي أ.كابرول صورة على Twitter، وعلقت على أنه "خلال 20 عامًا من دراسة المريخ، كان هذا هو أكثر الصخور غرابة التي رأيتها على الإطلاق"، مضيفة "لا أطيق الانتظار حتى أحصل على صورة مجهرية لهذه الصورة".

وعلق مستخدم آخر قائلاً: "غريب حقًا، لم أر شيئًا كهذا من قبل، وكنت أبحث فى صور المريخ منذ مهمة سوجورنر في عام 1997."

ويقترح البعض أن الرياح المريخية ربما تكون قد تسببت فى تآكل الصخور على مدى فترة طويلة من الزمن.

فيما قال مستخدم تويترDottysaccount: "على الأرض، قد يكون نبات أحفورى مثل فرع شجرة التنوب أو العمود الفقرى للأسماك، من الصعب أن يكون تكوينًا صخريًا طبيعيًا."