شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. أبل تنسخ قدرات مساعد Alexa من أمازون فى Siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التسريبات أن شركة آبل تنسخ مساعد أليكسا Alexa من أمازون مع تغيير كبير في Sir، حيث قال Mark Gurman، مراسل تقنى لديه تاريخ طويل من التقارير الدقيقة حول خطط منتجات أبل، إن مستخدمو Siri قريبًا سيحتاجون فقط إلى قول "Siri" بدلاً من "Hey Siri" عند تنشيط المساعد الشخصي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتطابق التغيير مع Alexa، المساعد الافتراضي من شركة Amazon المنافسة، والذي يتطلب من المستخدمين ببساطة قول "Alexa" بدون كلمة "مرحبًا" أولاً.

يمكن تنفيذ التغيير عبر أنظمة تشغيل متعددة من Apple، بما في ذلك iOS لأجهزة iPhone، بالإضافة إلى iPadOS و watchOS و macOS والمزيد.

كشف Gurman من قبل أن شركة أبل تخطط للكشف عن نظارة الواقع المختلط الخاصة بها في أقل من شهرين، وقال الآن إن التغيير في سيري يمكن أن يتم تنفيذه إما هذا العام أو في عام 2024.

وأضاف أن الشركة تعمل على مبادرة لإسقاط كلمة Hey في عبارة التشغيل بحيث يحتاج المستخدم فقط إلى قول" Siri "مع الأمر الذى يريده.

قال Gurman، إن الأمر قد يبدو وكأنه "تغيير بسيط"، لكن بالنسبة لموظفي شركة آبل، كان هذا تحديًا تقنيًا يتطلب قدرًا كبيرًا من التدريب على الذكاء الاصطناعي والعمل الهندسي الأساسي.