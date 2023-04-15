شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يسرقون بيانات "ويسترن ديجيتال" ويقايضون الشركة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، أن مجموعة من الهاكرز تمكنوا من اختراق شركة Western Digital وسرقة ما يصل إلى 10 تيرابايت من بيانات الشركة والتحكم بها، وبحسب موقع TechCrunch ، فإن مجموعة الهاكرز يتحكمون في "شهادة التشفير" الخاصة بـ Western Digital، وأرقام الهواتف التي تخص المديرين التنفيذيين للشركة ، وبيانات SAP Backoffice المسروقة.

وأبلغت Western Digital عن الحادثة في وقت سابق من هذا الشهر، والذى أشارت فيه إلى أنه تم السماح إلى "طرف ثالث غير مصرح له" بالوصول إلى بعض البيانات من أنظمة الشركة، وقد أدى الحادث إلى توقف الشبكة السحابية لـ Western Digital عن العمل لمدة 10 أيام، وتمكنت الشركة للتو من إعادة خدمة My Cloud عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتشير TechCrunch إلى أن المتسللين يحاولون التفاوض للحصول على فدية تصل إلى ملايين، لعدم نشر البيانات المسروقة، فيما رفضت ويسترن ديجيتال التعليق على الموقف، وتقوم الشركة حاليًا بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والعمل مع خبراء الأمن والطب الشرعي الخارجيين.

واعترفت ويسترن ديجيتال بأن المتسللين "تمكنوا من الوصول إلى عدد من أنظمة الشركة" ، وأن حادثة أمن الشبكة تم اكتشافها لأول مرة في 26 مارس وتم الكشف عنها بعد أسبوع، بينما تدعي TechCrunch أن مجموعة من بيانات العملاء قد سُرقت ، إلا أن التقرير لا يوضح بالتفصيل ماذا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ويسترن ديجيتال لمشاكل أمنية، وتمكن المتسللون من مسح الكثير من منتجات التخزين السحابي My Book Live في عام 2021 بسبب استغلال لمدة يوم، وتم تقدير تأثر بيتابايت من البيانات ، واضطرت ويسترن ديجيتال إلى توفير خدمات مجانية لاستعادة البيانات وبرنامج مقايضة لأصحاب My Book Live.

ويذكر أن ويسترن ديجيتال هى شركة أمريكية مُصنعة لمحركات الأقراص الثابتة للكمبيوتر و مسئولة عن حلول تخزين البيانات.