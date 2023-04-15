شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أدوبي ستدفع 3 ملايين دولار لتسوية مزاعم الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العدل الأمريكية ، في بيان لها ، إن شركة أدوبي لصناعة الفوتوشوب وافقت على دفع 3 ملايين دولار لتسوية مزاعم الرشاوى الأمريكية المتعلقة بمبيعات برامج فيدرالية، وقالت وزارة العدل إن التسوية تحل الادعاءات بأن Adobe دفعت مدفوعات غير صحيحة بموجب برنامج شريك الحل الخاص بها إلى الشركات التي لديها علاقة تعاقدية أو علاقة أخرى مع الحكومة والتي سمحت لها بالتأثير على عمليات الشراء الفيدرالية لبرامج Adobe.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبين يناير 2011 وديسمبر 2020 ، زُعم أن Adobe دفعت للشركات نسبة من سعر شراء البرنامج ، وفقًا لوزارة العدل، وتدعي الولايات المتحدة أن هذه المدفوعات تشكل عمولات محظورة نتج عنها قيام Adobe بالتسبب في مطالبات كاذبة بالدفع للوكالات الفيدرالية.

وقالت الشركة يوم الخميس إنها تعاونت مع الحكومة منذ أن بدأت تحقيقاتها في 2018 ويسرها "أن يكون هذا الأمر وراءنا"، وقال بريان بوينتون ، رئيس القسم المدني بوزارة العدل: "أولئك الذين يتعاملون مع الحكومة ممنوعون من دفع رشاوى ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشتريات غير ضرورية وزيادة التكاليف على دافعي الضرائب"، وقال بوينتون: "سنواصل استخدام جميع الأدوات المناسبة لحماية نزاهة عملية الشراء الفيدرالية".