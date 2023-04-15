شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لـ OpenAI: لن نطور GPT-5 في الوقت الراهن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مناقشة حول التهديدات التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي، أكد سام التمان ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة OpenAI أن الشركة لن تقوم حاليًا بتدريب GPT-5 الوريث المفترض لنموذج لغة الذكاء الاصطناعي GPT-4 ، الذي تم إصداره في مارس ، وفقا لتقرير theverge.

وأثناء حديثه في حدث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سُئل ألتمان عن رسالة مفتوحة تم تعميمها مؤخرًا بين عالم التكنولوجيا تطلب من مختبرات مثل OpenAI إيقاف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي "أقوى من GPT-4"، وسلط الخطاب الضوء على المخاوف المتعلقة بسلامة الأنظمة المستقبلية ، لكن تم انتقاده من قبل الكثيرين في الصناعة ، بما في ذلك عدد من الموقعين، حيث يختلف الخبراء حول طبيعة التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي (هل هو وجودي أم أكثر دنيوية؟) وكذلك كيف يمكن للصناعة أن تشرع في "إيقاف" التنمية في المقام الأول.

وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، قال ألتمان إن الرسالة "تفتقد إلى معظم الفروق التقنية حول المكان الذي نحتاج فيه إلى التوقف المؤقت" وأشار إلى أن إصدارًا سابقًا زعم أن OpenAI يقوم حاليًا بتدريب GPT-5. قال ألتمان: "نحن لسنا ولن نفعل ذلك لبعض الوقت.

ومع ذلك ، لمجرد أن OpenAI لا يعمل على GPT-5 لا يعني أنه لا يوسع قدرات GPT-4 - أو ، كما كان ألتمان حريصًا على التأكيد ، فإنه يأخذ بعين الاعتبار الآثار الأمنية لمثل هذا العمل، و قال: "نحن نقوم بأشياء أخرى بالإضافة إلى GPT-4 التي أعتقد أنها تحتوي على كل أنواع قضايا السلامة التي من المهم معالجتها والتي تم استبعادها تمامًا من الرسالة".

تعليقات Altman مثيرة للاهتمام - ولكن ليس بالضرورة بسبب ما تكشفه عن خطط OpenAI المستقبلية، وسلط الضوء على تحدٍ كبير في النقاش حول أمان الذكاء الاصطناعي من خلال صعوبة قياس وتتبع التقدم، ويقول ألتمان أن OpenAI لا يقوم حاليًا بتدريب GPT-5 .

هذا لا يعني استبعاد المخاوف بشأن أمان الذكاء الاصطناعي أو تجاهل حقيقة أن هذه الأنظمة تتحسن بسرعة وليست تحت سيطرتنا بالكامل. لكن القول بأن هناك حججًا جيدة وحججًا سيئة ، ومجرد أننا قدمنا ​​رقمًا لشيء ما - سواء كان ذلك الهاتف الجديد أو مفهوم الذكاء - لا يعني أننا نمتلك المقياس الكامل له.

وقال أعتقد أن التركيز في هذه المناقشات يجب أن ينصب على القدرات: على العروض التوضيحية لما يمكن أن تفعله هذه الأنظمة وما لا تستطيع فعله والتنبؤ بكيفية تغير ذلك بمرور الوقت.

وهذا هو السبب في أن تأكيد Altman بأن شركة OpenAI لا تقوم حاليًا بتطوير GPT-5 لن يكون بمثابة أي عزاء للأشخاص القلقين بشأن أمان الذكاء الاصطناعي، و لا تزال الشركة تعمل على توسيع إمكانات GPT-4 (من خلال توصيلها بالإنترنت ، على سبيل المثال) ، ويقوم آخرون في الصناعة ببناء أدوات طموحة مماثلة ، مما يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالعمل نيابة عن المستخدمين، و هناك أيضًا جميع أنواع العمل التي يتم القيام بها بلا شك لتحسين GPT-4 ، وقد تقوم OpenAI بإصدار GPT-4.5 (كما فعلت في GPT-3.5) أولاً وهى طريقة أخرى يمكن أن تضلل أرقام الإصدارات بها.