شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تطلق بنجاح مهمة JUICE لدراسة أقمار المشترى الجليدية والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ الإقلاع مهمة طموحة لدراسة كوكب المشتري وثلاثة من أكبر أقماره وأكثرها إثارة للاهتمام - جانيميد وكاليستو ويوروبا ، والتي يُعتقد أنها تحتوي على محيطات كبيرة من المياه السائلة تحت أصدافها الجليدية.
وقال عالم الكواكب وعضو فريق JUICE أوليفييه ويتاس خلال مؤتمر صحفي في 6 أبريل: "الهدف الرئيسي هو فهم ما إذا كانت هناك بيئات صالحة للسكن بين تلك الأقمار الجليدية وحول كوكب عملاق مثل المشتري ".
ولكن سيتعين على فريق JUICE وعشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم التحلي بالصبر: لن تصل المركبة الفضائية إلى نظام Jovian حتى عام 2031.
وستُقام أول لقاءات المقلاع هذه في أغسطس 2024 وستشمل الأرض والقمر معًا ، مع فصل تحليق للجرمين بفاصل 1.5 يوم فقط، وسوف تكون JUICE أول مركبة فضائية على الإطلاق تقوم بمثل هذه "مساعدة الجاذبية القمرية الأرضية" ، وسحبها سيكون تحديًا.