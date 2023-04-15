شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تطلق بنجاح مهمة JUICE لدراسة أقمار المشترى الجليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المركبة الفضائية JUICE التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فوق صاروخ آريان 5 من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو ، غيانا الفرنسية اليوم الجمعة بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب التهديد، حيث أن البرق في موقع الإطلاق أحدث انفصال المركبة الفضائية بعد حوالي 28 دقيقة من الإقلاع، وفقا لتقرير space.

وبدأ الإقلاع مهمة طموحة لدراسة كوكب المشتري وثلاثة من أكبر أقماره وأكثرها إثارة للاهتمام - جانيميد وكاليستو ويوروبا ، والتي يُعتقد أنها تحتوي على محيطات كبيرة من المياه السائلة تحت أصدافها الجليدية.

وقال عالم الكواكب وعضو فريق JUICE أوليفييه ويتاس خلال مؤتمر صحفي في 6 أبريل: "الهدف الرئيسي هو فهم ما إذا كانت هناك بيئات صالحة للسكن بين تلك الأقمار الجليدية وحول كوكب عملاق مثل المشتري ".

ولكن سيتعين على فريق JUICE وعشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم التحلي بالصبر: لن تصل المركبة الفضائية إلى نظام Jovian حتى عام 2031.

وستُقام أول لقاءات المقلاع هذه في أغسطس 2024 وستشمل الأرض والقمر معًا ، مع فصل تحليق للجرمين بفاصل 1.5 يوم فقط، وسوف تكون JUICE أول مركبة فضائية على الإطلاق تقوم بمثل هذه "مساعدة الجاذبية القمرية الأرضية" ، وسحبها سيكون تحديًا.