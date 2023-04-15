تكنولوجيا: طائرة DJI Inspire 3 تنطلق بتصميم إحترافي ومستشعر إطار كامل بدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت DJI مؤخراً عن طائرة DJI Inspire 3 المميزة بمستشعر إطار كامل بدقة 8K، والتي تتوفر بسعر 16499 دولار.

تتميز طائرة DJI Inspire 3 بتصميم ومميزات إحترافية لدعم التصوير السينمائي، حيث تضم مستشعر Zenmuse X9 بإطار كامل ودقة 8K، و”Air Gimbal” بتصميم خفيف، كما تدعم الطائرة نظام CineCore 3.0 لمعالجة الصور من DJI.

ويمكن للطائرة أن تدعم تسجيل فيديو بددقة 8K عند 25 إطار لكل ثانية في نمط CinemaDNG، وبدقة 8K عند 75 إطار لكل ثانية في نمط Apple ProRes RAW، كما تدعم تسجيل فيديو 8K عند 120 إطار لكل ثانية في نمط ProRes RAW دون أقتصاص الصور.

ويدعم مستشعر X9-8K Air التثبيت المركزي المزدوج عند EI 800 و4000 عند أقل من 30 إطار لكل ثانية، لذا فالكاميرة لديها إمكانيات إحترافية للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً مع أعلى من 30 إطار لكل بيكسل ستدعم الكاميرة EI 320 و1600، ويدعم المستشعر نطاق ديناميكي أكثر من 14 وقفة.

كما تضم كاميرة الطائرة نظام “DJI Cinema Color” الذي يدعم إنتاج ألوان دقيقة في الوقت الفعلي، مع توافق الألوان مع كاميرات DJI الأخرى مثل Ronin 4D.

وتدعم Inspire 3 عدسات DJI DL، وتتوافق الكاميرة مع عدسات ببعد بؤري 18 مم وفتحة F2.8 بإطار كامل، وعدسات telephoto الجديدة المصممة لدعم دقة 8K أيضاً مع الإختيارات الأخرى لعدسات DL.

كما تأتي طائرة Inspire 3 بتصميم جديد خفيف الوزن، أيضاً يتضمن هيكل الطائرة مستشعر كاميرة FPV، ومستشعرات المرئيات، وهوائيات تحديد الموقع، وفتحة لبطاقة التخزين الخارجي.

أيضاً تدعم الطائرة خفض معدات الهبوط أثناء التحليق لدعم زاوية 80 درجة عند التصوير لأعلى، وتدعم الطائرة قطع مسافة 94 كم / ساعة بسرعة صعود 8 م / ث وسرعة هبوط 10 م / ث.

وتضم Inspire 3 كاميرة FPV محدثة بمجال رؤية 161 درجة FOV، وحجم مستشعر 1/1.8، ورؤية ليلية بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً تدعم الطائرة مسافة إنتقال تصل إلى 15 كم بوحدة تحكم واحدة، و12كم مع نمط التحكم المزدوج، ويمكن أن تدعم بث حي للفيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، بمسافة إنتقال 90 مللي ثانية على مسافة 12 كيلومتر، أو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية ومسافة إنتقال 5 كم.

وتقدم الشركة طائرة Inspire 3 مع وحدة التحكم DJI RC Plus الذي يضم شاشة بحجم 7 إنش، ونسبة سطوع 1200-nit، بعمر تشغيل يصل إلى 3.3 ساعة ويمكن تمديد عمر الشحن إلى 6 ساعات مع بطارية بسعة إضافية WB37.

أيضاً من المقرر أن تدعم الطائرة اثنان من بطاريات TB61 لعمر تحليق يصل إلى 28 دقيقة، ولقد تم تحديث نظام التحليق إلى بإختيارات Waypoint Pro التي تشمل مسارات قابلة للتكرار لتشغيل الطيار الإلكتروني والتحليق بدون طيار في مسار محدد.

كما تأتي الطائرة بنظام تحديد مواقع عالي الدقة RTK يتكامل مع 3 GNSS للتحليق بدقة في أي موقع حول العالم، أيضاً تتضمن الطائرة نظام التعلم الآلي الذي يدعم إدراك الأشياء ومن تتبع الكائنات والتسجيل بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن تتوفر DJI Inspire 3 في نهاية شهر يونيو بسعر 16499 دولار، على أن تأتي بعدة متكاملة مع كاميرة Zenmuse X9-8K Air Gimbal، ووحدة التحكم عن بعد RC Plus، وبطارية 6x TB51، وحدة شحن، ذاكرة PROSSD بسعة 1 تيرابايت، حقيبة، و3 مراوح قابلة للطي، وصندوق لتخزين العدسات، وشريط RC Plus، على أن تباع العدسات بشكل منفصل.

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