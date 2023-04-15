تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظات هواتف Pixel 8 تؤكد على التصميم الخلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم حافظات هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro المرتقبة من جوجل من الجهة الخلفية.

تؤكد الصور المسربة الجديدة لحافظات Pixel 8 على التصميم المميز لهذه الإصدارات، كما تظهر حافظة Pixel 8 بتصميم شفاف بتصميم يحاكي الإصدار السابق Pixel 7 بشكل كبير، حيث يضم كاميرة خلفية مزدوجة بتصميم صغير الحجم.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي نشرت مؤخراً أن يتميز هاتف Pixel 8 بحجم أصغر في الشاشة نظراً لإنخفاض قطر الشاشة، بينما تتميز الكاميرة بتصميم شريط أفقي بارز في الجهة الخلفية.

من جانب أخر تكشف التسريبات المصورة عن تصميم حافظة Pixel 8 Pro التي تتميز بتصميم مطاطي باللون الأزرق مع طبقة بطانة داخلية،

وتؤكد التسريبات المصورة على دعم Pixel 8 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم أفقي، كما تأتي تقنية التركيز التلقائي بالليزر مع فلاش LED في الجانب الأيمن.

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