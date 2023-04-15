تكنولوجيا: إعلانات تشويقية تكشف عن تفاصيل جديدة حول سوارة Xiaomi Band 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي عدد من الإعلانات التشويقية التي إستعرضت مزيد من التفاصيل حول سوارة Xiaomi Band 8 الذكية القادمة من العملاق الصيني.

تعقد شاومي مؤتمرها القادم في 18 من أبريل، ومن المقرر أن تقدم إصدارها الجديد من السوارات الذكية Xiaomi Band 8 خلال الحدث.

ولقد شارك “Lei Jun” الرئيس التنفيذي للشركة عدد من الإعلانات التشويقي التي كشفت عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار من السوارات الذكية.

وتؤكد الإعلانات التشويقية على التصميم المميز لسوارة Xiaomi Band 8 التي تدعم الإرتداء بأشكال مختلفة، حيث يمكن تثبيت السوارة على حذاء رياضي، أو إرتداء السوارة حول الرقبة، أو ميدالية، كما توفر شاومي عدد من الإختيارات في تصميم وألوان سوارة المعصم.

أيضاً تتميز شاشة سوارة Band 8 بتصميم بيضاوي صغير الحجم، كما تقدم شاومي السوارة بعدة وجوه لتتوافق مع مهام المستخدم.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سوارة Xiaomi Band 8 تأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.62 إنش على غرار إصدار الشركة السابق، كما تتميز السوارة بشاشة نشطة، ومن المتوقع أن تدعم أكثر من 100 نمط رياضي، كما تأتي بسعر متوقع 35 دولار أو 30 يورو.

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