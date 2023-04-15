تكنولوجيا: تطبيق انستجرام يعيد تصميم محرر Reels لتسهيل استخدامه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقوم تطبيق انستجرام بطرح العديد من تحديثات Reels، بما في ذلك أداة التحرير المعاد تصميمها. ويجمع محرر المظهر الجديد، الذي تقول Meta أنه متوفر في جميع أنحاء العالم على نظامي iOS و Android، مقاطع الفيديو والصوت والملصقات والنص في شاشة واحدة أكثر انسيابية.

وقالت Meta ايضًا في منشور بالمدونة: “هذا يجعل من السهل محاذاة عناصر الوقت من الـ Reels الخاصة بك مع اللحظات المناسبة بطريقة أكثر وضوحًا”. وأشارت الشركة إلى أن أدوات التحرير الإضافية في الطريق لأنها تواصل محاولة التخلص من هيمنة TikTok.

سيتمكن منشئو Reels الذين يتطلعون إلى الانتشار السريع وبناء جماهيرهم على انستجرام التحقق من أفضل العلامات الصوتية وعلامات التصنيف على ما تسميه Meta “وجهة الاتجاهات”.

يمكن الوصول إلى علامة التبويب من لوحة القيادة. ستتمكن من معرفة عدد المرات التي استخدم فيها الآخرون أغنية وإما إضافة الصوت إلى البكرة الخاصة بك أو حفظها لوقت لاحق.

من المفترض أن يساعد هذا المبدعين في معرفة ما هو شائع في Reels في وقت معين حتى يتمكنوا من الاستفادة من الاتجاهات.

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