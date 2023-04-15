شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مونتانا على وشك أن تصبح أول ولاية تحظر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ولاية مونتانا لتصبح أول ولاية أمريكية تحظر تيك توك حيث أقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يطالب متاجر التطبيقات بحظر التطبيق فى الولاية، ومشروع القانون الذى تم تمريره من 54 إلى 43 ، سيتوجه الآن إلى الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي الذي سبق أن حظر التطبيق من الأجهزة المملوكة للدولة.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2024، على الرغم من أنه من المحتمل أن يواجه تحديات قانونية قبل ذلك بوقت طويل خاصة مع تصاعد الضغط على TikTok، وأدلى الرئيس التنفيذي شو تشيو بشهادته في جلسة استماع للكونجرس الشهر الماضي حيث حاول دون جدوى التقليل من أهمية علاقات الشركة مع ByteDance والصين، وفقا لتقرير engadget.

وفى غضون ذلك ، تحاول حكومة الولايات المتحدة إجبار ByteDance على سحب استثماراتها من TikTok بالكامل كما تشير صحيفة نيويورك تايمز ، ويمكن أن يكون حظر مونتانا بمثابة نموذج لبقية البلاد على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الحظر سيصمد أمام الطعون القانونية.

ومثل المشرعين الفيدراليين يدعى مشروع قانون مونتانا أن علاقات TikTok بـ ByteDance تعرض البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين للخطر لأن الشركة قد تضطر إلى تسليم المعلومات إلى الحكومة الصينية، وأنكرت تيك توك هذه الادعاءات وخصصت أكثر من مليار دولار لمشروع Project Texas وهو مشروع يهدف إلى معالجة مخاوف الأمن القومي .

وقال TikTok سابقًا أن الحظر المقترح في مونتانا سيضر الشركات الصغيرة التي تعتمد على التطبيق في بيان عقب تمرير القانون ، ووصفه متحدث باسم TikTok بأنه "تجاوز فاضح للحكومة" وقال إنه يخطط "لمحاربة" الإجراء.

واعترف مؤيدو مشروع القانون بأنه ليس لديهم خطة عملية لتفعيل هذه المحاولة لفرض رقابة على الأصوات الأمريكية وأن دستورية مشروع القانون ستقررها المحاكم، وسنواصل الكفاح من أجل مستخدمي TikTok والمبدعين في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوق التعديل الأول للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومة الفظيع ".