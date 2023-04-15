تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Bing إلى SwiftKey على نظامي iOS و Android

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت مايكروسوفت في دمج إمكانات Bing في تطبيق لوحة المفاتيح الشهير SwiftKey. فبمجرد أن ينقر المستخدم على زر Bing، الموجود في أعلى الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح، سيوفر ثلاثة خيارات: البحث والنغمة والدردشة.

سيقترح روبوت الدردشة الردود التي يشعر أنها تتماشى مع الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني التي تستجيب لها. ومع ذلك، يمكن أن يساعد Tone في جعل الأمور أكثر رسمية إذا كنت ترد على بريد إلكتروني خاص بالعمل وتحتاج إلى يد تجعل الأمور تبدو أكثر احترافية.

يمكن لمستخدمي iOS و Android تعيين SwiftKey كلوحة مفاتيحهم الافتراضية عبر التطبيقات، مثل الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني.

تشمل ميزات SwiftKey الأخرى تصحيح الأخطاء الإملائية وتوفير المهام وشريط أدوات مخصص. يوجد زر Bing على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح وأيضًا يتم اقتراحه تلقائيًا عبر الجزء العلوي عندما يكتب الشخص.

يمكن لـ SwiftKey أيضًا الوصول إلى ما يصل إلى خمس لغات مختارة، وفي نفس الإصدار، كشفت مايكروسوفت عن تحديثات لخدمات الترجمة الخاصة بها في تطبيق Bing.

سيشاهد المستخدمون الذين يترجمون الكلمات والعبارات من الإنجليزية إلى الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية النسختين المذكر والمؤنث، مقابل افتراضات روبوت المحادثة.

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