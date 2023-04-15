تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق مكبر الصوت Sound Move Bluetooth في 18 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق مكبر الصوت Sound Move Bluetooth. سيتم الكشف عن الجهاز المحمول الجديد إلى جانب Xiaomi 13 Ultra في 18 أبريل.

تم تصميم Xiaomi Sound Move للاستخدام في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء وهو مقدم من شاومي في قطاع مكبرات صوت Bluetooth المدمجة في النظام البيئي الصوتي.

تم الكشف عن صورة لـ Sound Move بواسطة مستخدم على Weibo لكن التفاصيل الفنية للجهاز غير معروفة في هذا الوقت. ووفقًا للصورة، فإن الجهاز يتميز بتصميم نظيف وعصري مع أزرار على الجانب الأيسر للتحكم في الصوت والبلوتوث.

تدعم سماعات Buds 4 الشحن السريع، مع 10 دقائق من الشحن توفر ما يصل إلى 2.5 ساعة من وقت التشغيل. كما تتمتع السماعات بعمر بطارية يصل إلى 6 ساعات وتمتد إلى 30 ساعة مع حافظة الشحن الخاصة بها.

علاوةً على ذلك، ألمحت الشركة الصينية إلى أنها ستدفع تحديث البرامج الثابتة إلى Xiaomi Buds 4. وسيزيد التحديث الجديد من عدد الهواتف الذكية المتوافقة التي تدعم سماعات الأذن الصوت 192 كيلو هرتز.

تم إطلاق Xiaomi Buds 4 لأول مرة في ديسمبر 2022 مع إخراج صوتي محسن. تدعم سماعات الأذن ترميز LHDC وتوفر 192 كيلو هرتز في بعض الهواتف الذكية مثل Xiaomi 13 Ultra و Xiaomi 13 Pro و Xiaomi 13. ستتم إضافة هواتف متوافقة أخرى عبر تحديثات البرامج الثابتة لسماعات الأذن.

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