تكنولوجيا: Asus تطلق هواتف الألعاب Asus ROG Phone 7 و7 Ultimate بمعالج 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن الإصدارات الجديدة من هواتف الألعاب Asus ROG Phone 7 وAsus ROG Phone 7 Ultimate التي تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ينطلق الجيل الجيديد من هواتف الألعاب من سلسلة Asus ROG Phone 7 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في سعة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

ويأتي إصدار 7 Ultimate مع AeroActive والذي يدعم تبريد الهاتف بكفاءة أعلى، كما يضم الهاتف شاشة ROG Vision في الجهة الخلفية.

أيضاً تقدم Asus تحسينات كبيرة في آداء الألعاب في السلسلة الجديدة، والتي تتضمن نظام تبريد GameCool7 بمساحة أكبر، وآداء أكثر كفاءة، كما يتضمن طبقة بورون نيتريد، مع طبقة مزدوجة من الجرافيت بمساحة تبلغ 16000 مم² لدعم التشتيت الحراري بكفاءة أعلى بنسبة 10%، كما يقدم معالج Snapdragon 8 Gen 2 آداء وكفاءة أعلى بنسبة 15%.

ومن المقرر أن يتم فتح غطاء AeroActive في هاتف ROG Phone 7 Ultimate عند إتصال AeroActive Cooler 7، كما يرتكز 7 Ultimate على مضخم صوتيات يضم 5 من المكبرات الصوتية المغناطيسية المدمجة بحجم 13 في 38مم.

ويأتي ROG Phone 7 بمكبرات صوتية بنظام ستريو بقنوات 2.1 وbass أقوى، أيضاً يضم الهاتفين مدخل 3.5مم للسماعات.

كما يضم ROG Phone 7 أدوات تحكم في الألعاب بالموجات الفوق صوتية، مع واجهة Dual Action، وجيرسكوب للتصويب، كما تأتي الهواتف بمحرك X-axis للإهتزاز والإستجابة اللمسية، للأزرار والإجراءات على الشاشة.

وتقدم Asus في هواتف ROG Phone 7 ميزة تتبع الأشعة في الألعاب، لذا ستدعم الهواتف آداء واقعي بمؤثرات واقعية للماء وحركة المعادن.

ويضم ROG Phone 7 شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة 2448 في 1080 بيكسل، وتدعم الشاشة سطوع 1500 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير 165Hz، ومعدل لمس 720Hz.

أيضاً يدعم الهاتفين بطارية بقدرة 6000 mAh والتي تنقسم إلى اثنان من البطاريات بسعة 3000 mAh لدعم عملية التبريد، كما تدعم الهواتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Asus مستشعر رئيسي IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي بمستشعر OmniVision OV32C بدقة 32 ميجا بيكسل لدعم إنتاج صور بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز Asus ROG Phone 7 بأبعاد 173 في 77 في 10.4مم، ووزن 239 جرام، ويتوفر الإصدار الرئيسي بألوان الأسود والأبيض، بينما يتوفر Ultimate باللون الأبيض فقط، ويدعم الهاتفين معايير IP54 لمقاومة الماء، وينطلق ROG Phone 7 بسعر يبدأ من 999 يورو، بينما يبدأ سعر ROG Phone 7 Ultimate من 1399 يورو.

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