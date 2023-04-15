شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تحصل على موافقة تنظيمية لأولى رحلات ستارشيب إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ترخيصًا طال انتظاره يسمح لسبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بإطلاق الصاروخ ستارشيب إلى المدار لأول مرة، مما يمهد الطريق لرحلة تجريبية حاسمة فيما يخص أهداف الشركة في الفضاء.

ووفقًا لما ذكره موقع "البيان"، قالت الإدارة، "بعد عملية تقييم شاملة للترخيص، قررت الإدارة أن سبيس إكس استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسة والحمولة ودمج العمليات الجوية والمسؤولية المالية"، مضيفة أن الترخيص ساري المفعول لخمس سنوات.

وأكدت الشركة عبر تويتر، أن الإطلاق تقرر أن يكون يوم الإثنين 17 أبريل من منشآت ستاربيس الصروخية التابعة لسبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وتشير إفصاحات تنظيمية تم تقديمها في وقت سابق إلى أن الإقلاع يمكن أن يحدث في أي وقت بين الساعة 5:30 صباحا والثانية ظهرا بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى.