تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى أن سامسونج قد تعمل على خفض مستشعرات الكاميرة الخلفية في Galaxy S24 Ultra القادم إلى ثلاثة مستشعرات.

قدمت العملاق الكوري سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، إلا أن تفاصيل جديدة أشارت إلى أن سامسونج قد تلجأ إلى خفض مستشعرات الكاميرة في S24 Ultra القادم.

وتشير التوقعات إلى أن إعدادات الكاميرة في Galaxy S24 Ultra ستقتصر على المستشعر الرئيسي مع المستشعر المميز بزوايا عرض فائقة الإتساع، على أن تتضمن الإعدادات مستشعر telephoto واحد، ومن المتوقع أن يتم حجب مستشعر telephoto الذي يدعم التكبير حتى 3 مرات.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Ice Universe” أن سامسونج ستعمل على دعم الهاتف بكاميرة مميزة بعدسات periscope التي تدعم تكبير بصري من 3 مرات إلى 10 مرات على غرار كاميرة telephoto التي قدمت من LG العام الماضي.

لذا من المتوقع أن تقدم كاميرة telephoto واحدة الآداء ذاته لاثنان من مستشعرات التكبير التي قدمت في Galaxy S23 Ultra.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الكاميرة الجديدة ستقدم صور بجودة أعلى عند التكبير، مع دعم التكبير في نطاقات تكبير متوسطة.

من جانب أخر يأتي المستشعر الرئيسي في Galaxy S24 Ultra بدقة 200 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يدعم تكبير رقمي حتى 3 مرات والذي يعادل التكبير البصري حتى 3 مرات في S23 Ultra لذا لن تحتاج سامسونج لإضافة كاميرة telephoto أخرى.

كما تشير التوقعات إلى أن خفض عدد المستشعرات في Galaxy S24 Ultra سيدعم هذا الإصدار بتصميم أفضل.

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