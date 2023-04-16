شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حظر حساب على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة الحظر على تويتر للمستخدمين إدارة تفاعلاتهم مع الحسابات الأخرى من خلال السماح لهم بالحد من الوصول إلى حسابات معينة، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين منع حسابات معينة من الاتصال بهم ومشاهدة تغريداتهم ومتابعتهم.

ولكن قبل حظر حساب على تويتر، يجب أن تضع في اعتبارك أشياء معينة، بعد حظر حساب Twitter، لن تتمكن من متابعته على المنصة.

سيؤدي أيضًا حظر حساب تتابعه حاليًا إلى إلغاء متابعة هذا الحساب.

إذا قمت بحظر حساب واختروا الإبلاغ عن حسابك فستتوفر أي من تغريداتك التي تشير إليهم مباشرة لعرضها وإرفاقها أثناء عملية الإبلاغ.

فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها لحظر حساب Twitter

أولاً ، اضغط فوق أيقونة ثلاثية النقاط الموجودة أعلى تغريدة من الحساب الذي تريد حظره

اضغط الآن على حظر ثم حدد حظر للتأكيد

حظر ملف تعريف Twitter

انتقل إلى صفحة الملف الشخصي للحساب الذي تريد حظره

ثم اضغط فوق المزيد متبوعًا بأيقونة ثلاثية النقاط في صفحة ملفهم الشخصي

حدد حظر من القائمة

اضغط فوق حظر للتأكيد

يتم إخفاء التغريدات الخاصة بحساب قمت بحظره عند زيارة ملفه الشخصي.

يمكنك مشاهدة التغريدات من هذا الحساب بالضغط فوق الزر نعم لعرض الملف الشخصي.