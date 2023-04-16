شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف بحثى جديد يعالج الإعاقة فى الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في جامعة شيكاغو عن واجهة مستخدم بديلة تسمى LipIO تستقبل المعلومات الرقمية وتنقلها عبر حركات الشفاه واللسان الصغيرة، ومن الواضح أن هذه ld.m لأولئك الذين يعانون من إعاقات معينة قد لا يستخدمون عيونهم أو أيديهم، وفقا لتقرير engadget.

ويتميز LipIO بصفائح بلاستيكية رقيقة ومرنة معبأة بمواد موصلة تُلصق الورقة بالجلد مع أقطاب كهربائية توفر تلامسًا مع الشفة، ويعمل الجهاز عن طريق التحفيز الكهربائي، حيث تستقبل الطبقة العليا مدخلات من اللسان أو الشفة السفلية عبر اللمس ، وابتكر الثلاثي من الباحثين الجهاز باستخدام مكونات جاهزة من فئة الهواة وقاموا بتزويد جميع أعمالهم بمصادر مفتوحة.

فى حين أن نظام الشفاه مثالي للأشخاص ذوي الإعاقة، يرى المخترعون الكثير من الاستخدامات البديلة. تُظهر العروض التوضيحية المختلفة استخدام LipIO لضبط الجيتار، وتلقي معلومات التنقل أثناء ركوب الدراجات وتزويد منسقي الأغاني بمصدر تحكم إضافي لإضافة تأثيرات.

ويمكن أيضًا استخدام التقنية لتطبيقات الواقع الافتراضي، وتتخيل الورقة البحثية واجهة لمسية ذات صلة ، على سبيل المثال ، لتقديم إحساس واقعي بالذوق أثناء وجودك في الواقع الافتراضي. في هذه الحالة ، فإن الجهاز الاستفادة من البحث السابق التي نجحت في تطبيق التحفيز الكهربائي على اللسان لجعل الأذواق الأساسية مثل الحامض والمالح والمر والحلو حتى أن الباحثين تخيلوا تذوق "الآيس كريم الافتراضي" في metaverse.

وتعتبر LipIO قطعة مرهقة نسبيًا من الأجهزة بها الكثير من الأسلاك ، لذا فإن الخطوة التالية هي تقليص التكنولوجيا بحيث تكون أكثر عملية للاستخدام في العالم الحقيقي، و يريد الباحثون أيضًا جعل التقنية أكثر ملاءمة للأماكن العامة من خلال التخلص من الحاجة إلى لعق شفتيك بانتظام.