شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف بحثى جديد يعالج الإعاقة فى الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في جامعة شيكاغو عن واجهة مستخدم بديلة تسمى LipIO تستقبل المعلومات الرقمية وتنقلها عبر حركات الشفاه واللسان الصغيرة، ومن الواضح أن هذه ld.m لأولئك الذين يعانون من إعاقات معينة قد لا يستخدمون عيونهم أو أيديهم، وفقا لتقرير engadget.
فى حين أن نظام الشفاه مثالي للأشخاص ذوي الإعاقة، يرى المخترعون الكثير من الاستخدامات البديلة. تُظهر العروض التوضيحية المختلفة استخدام LipIO لضبط الجيتار، وتلقي معلومات التنقل أثناء ركوب الدراجات وتزويد منسقي الأغاني بمصدر تحكم إضافي لإضافة تأثيرات.
وتعتبر LipIO قطعة مرهقة نسبيًا من الأجهزة بها الكثير من الأسلاك ، لذا فإن الخطوة التالية هي تقليص التكنولوجيا بحيث تكون أكثر عملية للاستخدام في العالم الحقيقي، و يريد الباحثون أيضًا جعل التقنية أكثر ملاءمة للأماكن العامة من خلال التخلص من الحاجة إلى لعق شفتيك بانتظام.