شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك ساعة أبل .. خطوة بخطوة لطريقة تنظيف "سوار" الساعة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ساعة أبل Apple Watch هي الساعة الذكية الأكثر شهرة في العالم، حيث تبيع Apple مجموعة من "السوارات" المميزة معها وهي ليست رخيصة على هذا النحو، ونتيجة لذلك ، تتوفر مجموعة كبيرة من خيارات الجهات الخارجية في العديد من الأصناف وبسعر أقل بكثير.

ويمكنك الحصول على أحزمة Apple Watch من مواد مختلفة مثل السيليكون والجلد والنايلون والفولاذ المقاوم للصدأ والحلقة الرياضية ، ونظرًا لارتداء الأحزمة بشكل يومي، فإن هذا يعرضها للتلف والاتساخ، ويصبح من المهم الحفاظ على نظافة سوار ساعة أبل وعلى مضهره، وفيم يلى طرق تنظيف بعض أشهر أنواع سوار Apple Watch.

إذا كان لديك سوار سيليكون:

عادةً ما تبيع Apple الساعة بشريط من السيليكون وربما تكون الأكثر شهرة. إنها مقاومة للماء ومتينة. لتنظيف السوار المصنوع من السيليكون ، اتبع الخطوات التالية:

- قم بإزالة الحزام من Apple Watch.

- استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان لفرك الحزام برفق.

- اخلطي الماء الدافئ وبضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل في وعاء.

اغمس الشريط في الماء والصابون وافركه برفق.

اشطف الحزام بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة.

اترك السوار يجف في الهواء قبل إعادة توصيله بـ Apple Watch.

إذا كان لديك حزام جلدي

تبدو هذه الأحزمة رائعة وأنيقة ومريحة في الارتداء. ومع ذلك ، مع وضع المواد في الاعتبار ، قد يكون تنظيفها صعبًا بعض الشيء، لتنظيف الحزام الجلدي ، اتبع الخطوات التالية:

- قم بإزالة الحزام من Apple Watch.

- استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة"الميكروفايبر" لمسح الحزام برفق.

- امزج أجزاء متساوية من الماء وكحول الأيزوبروبيل في وعاء.

- اغمس زاوية من القماش في الخليط واعصرها.

- امسح الحزام الجلدي بقطعة قماش مبللة ، وتأكد من تجنب الموصلات.

- امسح الشريط مرة أخرى بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة واتركه يجف تمامًا في الهواء.

- ضع مرطبًا للجلد للحفاظ على رطوبة الحزام ونعومته.

إذا كان لديك سوار من النايلون

بعض العصابات الأكثر راحة من Apple هي الأربطة المصنوعة من النايلون، فهي خفيفة الوزن وقابلة للتنفس ، مما يجعلها مثالية للتمارين الرياضية، لتنظيف حزام النايلون ، اتبع الخطوات التالية:

- قم بإزالة الحزام من Apple Watch.

- استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان لفرك الحزام بلطف.

- اخلطي الماء الدافئ وبضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل في وعاء.

- اغمس الشريط في الماء والصابون وافركه برفق.

- اشطف الحزام بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة.

-اترك السوار يجف في الهواء قبل إعادة توصيله بـ Apple Watch.

إذا كان لديك سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ:

تتميز الأحزمة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالمتانة والمتانة ، ولكنها قد تكون عرضة للخدوش. لتنظيف السوار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، اتبع الخطوات التالية:

- قم بإزالة الحزام من Apple Watch.

- استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان لفرك الحزام بلطف.

- اخلطي الماء الدافئ وبضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل في وعاء.

- اغمس الشريط في الماء والصابون وافركه برفق.

- اشطف الحزام بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة.

- إذا كانت هناك خدوش على الحزام ، فاستخدم قطعة قماش تلميع لتلميعها.

إذا كان لديك سوار حلقة رياضية:

أحزمة الحلقة الرياضية مصنوعة من النايلون المنسوج وهي مصممة للتنفس والراحة. لتنظيف السوار الرياضي ، اتبع الخطوات التالية:

- قم بإزالة الحزام من Apple Watch.

- استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان لفرك الحزام بلطف.

- اخلطي الماء الدافئ وبضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل في وعاء.

- اغمس الشريط في الماء والصابون وافركه برفق.

- اشطف الحزام بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة.

- اترك السوار يجف في الهواء قبل إعادة توصيله بـ Apple Watch.