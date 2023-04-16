شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد 14 سيوفر للمستخدمين ميزة التحكم في الاشعارات عبر الشاشة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع gizmochina الصيني، فمن بين المميزات المقدمة من جوجل في هذا الإصدار ميزة عرض الإشعارات بكامل الشاشة، وهي من المميزات التي تقدم الدعم للمستخدم عند قفل الهاتف، أو مع رنين التنبيهات الذي يحجب غالباً محتوى الشاشة.
كذلك فسيتاح للمستخدمين حجب اشعارات التطبيقات من الظهور بملء الشاشة، مثل حجب إشعارات الواتس اب، أو إشعارات المكالمات الصوتية، أو مكالمات الفيديو، فيما ستظهر اعدادات النظام عبر تبويب إعدادات التطبيقات الذي يتيح ضبط الإعدادات المطلوبة لطريقة عرض الإشعارات للتطبيقات، كما سيتوفر إختيار لتشغيل عرض الإشعارات ملء الشاشة إفتراضياً أو إيقاف تشغيل الميزة.