شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد 14 سيوفر للمستخدمين ميزة التحكم في الاشعارات عبر الشاشة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن الاصدار التجريبي من تحديث Android 14 للإصدارات المتوافقة من هواتف Pixel، حيث تدعم جوجل هذا الإصدار بميزة التحكم في الإشعارات بملء الشاشة، حيث وفر هذا الإصدار مجموعة من التحسينات والمميزات للنظام، والتي تتضمن دعم المستخدم في حظر التطبيقات.

وبحسب موقع gizmochina الصيني، فمن بين المميزات المقدمة من جوجل في هذا الإصدار ميزة عرض الإشعارات بكامل الشاشة، وهي من المميزات التي تقدم الدعم للمستخدم عند قفل الهاتف، أو مع رنين التنبيهات الذي يحجب غالباً محتوى الشاشة.

كذلك فسيتاح للمستخدمين حجب اشعارات التطبيقات من الظهور بملء الشاشة، مثل حجب إشعارات الواتس اب، أو إشعارات المكالمات الصوتية، أو مكالمات الفيديو، فيما ستظهر اعدادات النظام عبر تبويب إعدادات التطبيقات الذي يتيح ضبط الإعدادات المطلوبة لطريقة عرض الإشعارات للتطبيقات، كما سيتوفر إختيار لتشغيل عرض الإشعارات ملء الشاشة إفتراضياً أو إيقاف تشغيل الميزة.