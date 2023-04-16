شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لمستخدميها ميزة مشابهة لتطبيق واتس آب .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل رموز لتحل محل الكلمات “Delivered” و“Seen” التي يتم وضعها تحت الرسائل التي تم تسليمها وقراءتها بشكل جيد، وذلك داخل تطبيق Google Messages التابع لها، والآن أتاحت الشركة للمستخدمين معرفة وضع الرسائل من قائمة المحادثات الخارجية، دون الحاجة إلى فتح الرسالة، على غرار تطبيق واتس آب

وبحسب بموقع 9to5Google،فإن جوجل أضافت أيضا رموز قراءة دقيقة إلى قائمة المحادثات على يمين كل قائمة، ويشتمل الرمز على عدد الرسائل غير المقروءة في محادثة معينة، وقد بدأت هذه التحديثات تشق طريقها إلى مختبري الإصدار التجريبي Google Messages.

وعلى غرار منصة iMessage من Apple، تتميز محادثات RCS-to-RCS بأعداد أكبر من الأحرف، والقدرة على إرسال صور عالية الدقة، ومؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، والتشفير من طرف إلى طرف.