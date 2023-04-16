تكنولوجيا: هاتف HTC Wildfire E2 Play ينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HTC في سوق إفريقيا عن هاتف HTC Wildfire E2 Play الذي يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية ويضم معالج Unisoc T606.

يتميز هاتف Wildfire E2 Play بشاشة IPS LCD بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1640 بيكسل، كما يتميز الهاتف بأبعاد 20.5:9، ومعدل تحديث 60Hz، وتباين 1500:1، وسطوع 450 nit، وتأتي الكاميرة الأمامية في نتوء في الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Unisoc T606، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي Wildfire E2 Play بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم HTC Wildfire E2 Play مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4600 mAh، ويأتي بشاحن بقدرة 10W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويأتي بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يدعم تقنية التعرف على الوجه.

وللإتصال يضم هاتف منفذ USB C، ويأتي بتقنية البلوتوث 5.0، ويدعم اثنان من شرائح SIM لشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر Wildfire E2 Play بألوان الأزرق والأسود، على أن تكشف شركة HTC لاحقاً عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

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