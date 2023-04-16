تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن تحديث HarmonyOS 4.0 في خريف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي على خططها لإطلاق تحديث HarmonyOS 4.0 بشكل رسمي في خريف هذا العام.

كشفت هواوي مؤخراً عن واجهة Huawei ADS 2.0 الذكية للسيارات والتي تتميز بشبكة GOD مدمجة بتقنية الليزر، مع نظام تنقل NCA ذكي يعمل على تغطية المشاهد المحيطة بنسبة 90%.

وتقدم هواوي تحديث HarmonyOS 4.0 القادم في عدد من الأسواق وأيضاً مجموعة مختلفة من الأجهزة، والشاشات، وأيضاً في أنظمة السيارات.

ومن المقرر أن تدعم واجهة HarmonyOS 4.0 تحديد مصدر الصوتيات في 6 مناطق متنوعة، لدعم المستخدمين في التحكم المتزامن في الشاشات.

أيضاً تعمل واجهة HarmonyOS 4.0 الجديدة على تتبع حركة وحالة العين في مقصورة القيادة، مع دعم البث من شاشات متعددة، وعبر قنوات متعددة، وأيضاً التدفق الثنائي عبر الشاشات.

ومن أبرز التحسينات المقدمة في HarmonyOS 4.0 في الصوتيات المحسنة لمقصورة القيادة الذكية، والتي تقدم تحسين في مساعد Xiao Yi ليقدم آداء أكثر ذكاء وبديهي.

وللسيارات تدعم واجهة HarmonyOS 4.0 أيضاً نظام وقوف السيارات الذكي، مع نظام قيادة ذكي، ودعم تقنية 5G-V2X، مع حلول ذكية تجمع بين ميزة الإتصال بشبكات 5G وتقنية الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن هواوي إستهدفت في إعلانها التركيز على مميزات HarmonyOS 4.0 المقدمة في السيارات، إلا أن العملاق الصيني لم تقدم تفاصيل حول مميزات الواجهة للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية وأيضاً الساعات الذكية.

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