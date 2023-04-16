تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يحصل على ميزة كلمات الأغاني في الوقت الفعلي على Android و iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحضر آخر تحديث جديد لتطبيق YouTube Music التتبع التلقائي في الوقت الفعلي لكلمات الأغاني أثناء تشغيلها. فسيعمل تتبع كلمات الأغاني في الوقت الفعلي على أي أغنية تحتوي بالفعل على كلمات تم تحميلها على YouTube Music.

سيتم تمييز كلمات الأغاني الحالية، وسيتم زيادة حجم نصوصها في علامة تبويب الأغاني في التطبيق.

في العام الماضي، دخلت جوجل في شراكة مع MusixMatch وبدأت العمل على هذه الميزة. وهناك تقارير تفيد بأن تتبع الأغاني في الوقت الفعلي يتم تشغيله أيضًا بواسطة LyricFind.

اعتبارًا من الآن، لم نشاهد سوى لقطات شاشة للميزة على كل من Android و iOS بدون جدول زمني محدد للإصدار. ومع ذلك، أبلغ بعض مستخدمي Reddit بالفعل عن حصولهم على الميزة على Android في إصدار التطبيق 5.51.50.

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