شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث HoloLens 2 إلى Windows 11 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان شركة مايكروسوفت ستدفع تدريجياً تحديث Windows 11 المجاني إلى سماعة الواقع المختلط HoloLens 2، حيث سيضمن التحديث استمرار دعم النظام الأساسي وتحديثات خدمات الأمان الشهرية والأداء الأمثل.

ومن بين الميزات الجديدة أدوات المطور مثل مايكروسوفت Edge WebView2، المتوفرة في المعاينة لـ HoloLens 2 - فهي تمنح المطورين القدرة على تضمين HTML وCSS وجافا سكريبت في التطبيقات الأصلية على سماعة الرأس.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإضافة رئيسية أخرى هي التعليقات التوضيحية ثلاثية الأبعاد، مما يمنح المستخدمين خيار التعليق على أي شيء من حولهم، سواء على سطح أو كائن أو في أي مكان في الإطار.

وتضيف مايكروسوفت أيضًا وضع تقييد المحتوى إلى HoloLens 2 للشركات حتى تتمكن من التحكم في المحتوى الذي يمكن أن يظهر على سماعة رأس الواقع المختلط.

وتقول مايكروسوفت أن المستخدمين أحرار في البقاء على نظام التشغيل Windows 10 ، ولكن إذا أرادوا استخدام نظام التشغيل الأحدث ، فعليهم فقط الانتقال إلى قسم التحقق من وجود تحديثات في التحديث والأمان.