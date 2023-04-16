تكنولوجيا: معاينة Windows 11 تحضر معرض الصور إلى File Explorer

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل مايكروسوفت على تسهيل عرض الصور الخاصة بك على File Explorer. فتتضمن أحدث معاينة مطور Windows 11 التي تم طرحها اليوم المعرض، وهي ميزة جديدة تتيح لك عرض مكتبة صور تطبيق الصور أثناء تصفح الملفات والمجلدات.

تصل هذه الإضافة الجديدة إلى Windows Insider Build 23435. وبعد تحديد المعرض، ستعرض نافذة استعراض الملفات الرئيسية صورًا مصغرة لنفس الصور من عرض All Photos لتطبيق الصور.

تقول مايكروسوفت انه تم تحسين الميزة للوصول إلى أحدث صورك إذا تم تنشيط OneDrive Camera Roll Backup على هاتفك؛ سيتم عرضها في أعلى اليمين.

من المفترض ان يسهل ذلك أيضًا العثور على المحتوى من مجلدات محددة. فيذكر إعلان مايكروسوفت انه “يمكنك اختيار المجلدات التي تظهر في المعرض من خلال قائمة المجموعة المنسدلة”.

كما يمكنك أيضًا إضافة مجلدات فرعية للمصادر الحالية للتصفية إلى مجموعة فرعية من المحتوى الخاص بك، مثل خلفيات سطح المكتب واستيراد بطاقة SD/الكاميرا. علاوةً على ذلك سيظهر المعرض كخيار في مربع حوار اختيار الملفات، والذي يجب أن يبسط إرفاق الصور برسائل البريد الإلكتروني أو عروض PowerPoint التقديمية أو المنشورات الاجتماعية.

تقول مايكروسوفت إنه سيتم طرح الميزة تدريجيًا ولن تكون متاحة لجميع المطلعين على قناة Dev على الفور. بدلاً من ذلك، ستقوم الشركة “بمراقبة التعليقات ومعرفة كيفية وصولها قبل نشرها للجميع”.

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